Expert:innen warnen vor einer größeren Zahl an überschuldeten Haushalten aufgrund von Verbraucherkrediten. Warum Buy Now, Pay Later eine größere Gefahr ist als andere Kreditarten. Paypal hat eins, Klarna auch und zahlreiche andere Payment-Dienstleister: Buy Now, Pay Later - kurz BNPL - ist ein Konzept, das in den letzten Monaten dazu geführt hat, dass viele Kund:innen Schulden machen. Denn anders als bei klassischen Verbraucherkrediten, die man etwa für große Anschaffungen wie eine Küche oder ein Auto aufnimmt, muss man hier meist vergleichsweise wenig beantragen. Oftmals ergibt sich die Kreditgewährung auch einfach dadurch, dass der Zahlungsanbieter einem bei anstehendem Bezahlen den großzügigen Aufschub der Zahlung ...

