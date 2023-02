Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) (Dynacor oder das Unternehmen), ein internationales Golderz-Industrieunternehmen, das ASMs (Handwerks- und Kleinbergleute) bedient, freut sich, bekannt zu geben, dass Cyril Gradis dem Vorstand des Unternehmens beigetreten ist.

Cyril Gradis bringt eine Fülle von Erfahrungen und Fachkenntnissen in den Vorstand der Dynacor Group ein, nachdem er verschiedene leitende und nicht leitende Positionen bei renommierten Finanzinstituten innehatte. Er verfügt über ein breites Spektrum an Fähigkeiten in den Bereichen Investitionsanalyse und -ausführung, Kapitalallokation und Unternehmensführung.

Herr Gradis ist Managing Director bei der Harpe Group, einem privaten Investmentbüro mit Sitz in Zürich und Luxemburg, das sich auf nachhaltige Investitionen in öffentlichen und privaten Märkten konzentriert. Er kam von Partners Group zu Harpe, wo er als Senior Investment Professional im europäischen Private Equity Team in London und später in Zug tätig war. In dieser Position investierte er in verschiedene Anlagen im Konsum-, Industrie- und TMT-Sektor, nahm Beobachterpositionen im Vorstand ein und trug zu Wertschöpfungsinitiativen in mehreren Portfoliounternehmen bei. Vor Partners Group arbeitete er bei Rothschild Co im Merchant und Investment Banking in Paris und begann seine Karriere als Rechtsanwalt in der Abteilung Corporate/M&A von Lenz Staehelin in Genf.

In den letzten zehn Jahren war Cyril Gradis auch als nicht geschäftsführender stellvertretender Vorsitzender von SFCO tätig, dem drei Jahrhunderte alten Unternehmen seiner Familie, das er in eine Investmentgesellschaft umwandelte, die vor allem in Lateinamerika und Afrika tätig ist. In dieser Position leitete er erfolgreiche Initiativen zur Kostensenkung, zur rechtlichen Umgestaltung und zur Konsolidierung der Aktionärsbasis. Er saß auch im Vorstand von Traditions for Tomorrow, einer internationalen Nichtregierungsorganisation, die sich für die Stärkung des kulturellen Erbes indigener Gemeinschaften in Lateinamerika, insbesondere in Südperu, einsetzt.

Cyril Gradis hat sein Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg (Schweiz) und Heidelberg (Deutschland) mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Steuerrecht abgeschlossen. Er besitzt außerdem einen MBA der Columbia University mit Schwerpunkt Finanzen und Investitionen. Herr Gradis ist französischer Muttersprachler, spricht fließend Englisch und Deutsch und verfügt über gute Spanischkenntnisse.

Jean Martineau, Präsident und CEO der Dynacor Gruppe, kommentierte: "Wir freuen uns, Cyril Gradis im Vorstand begrüßen zu dürfen. Cyril bringt ergänzende Erfahrungen und einschlägiges Fachwissen mit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm, um das Wachstum und den Erfolg unseres Golderzverarbeitungsgeschäfts weiter voranzutreiben."

Cyril Gradis tritt der Dynacor Gruppe in einer Zeit des starken Wachstums und der Expansion bei. Er wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, dem Unternehmen zu helfen, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen und seine Ziele zu erreichen.

"Ich bin begeistert, dem Vorstand der Dynacor Group beizutreten und in ein so angesehenes und erfolgreiches Golderz verarbeitendes Unternehmen zu investieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um das Wachstum voranzutreiben und Werte für alle Stakeholder zu schaffen", sagte Herr Gradis.

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein dividendenstarker industrieller Golderzverarbeiter mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen ist in der Goldproduktion durch die Verarbeitung von Erzen tätig, die aus dem handwerklichen und kleinen Bergbau (ASM) stammen. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten verfügen. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgrundstück (Tumipampa) im Departement Apurimac.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Verarbeitungsaktivitäten auch auf andere Länder auszudehnen.

Dynacor produziert mit seinem PX IMPACT®-Goldprogramm umwelt- und sozialverträgliches Gold. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt unserem Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für dieses PX IMPACT®-Gold. Die Prämie wird direkt in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für die Gemeinschaften unserer handwerklichen und kleinen Bergleute investiert.

Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange notiert (DNG).

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen im Vorstehenden können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider.

Ausstehende Aktien: 38.486.138

Website: http://www.dynacor.com

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

