Bonn und Lowell, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Neue 5G- und cloud-native Lösungen unterstützen Vorreiter mit dem Übergang zu 5GDeutsche Telekom Global Carrier und Titan.ium Platform, LLC® haben ihre Partnerschaft um das 5G- und cloud-native Rahmenwerk von Titan.ium erweitert.Die neue Rahmenlösung unterstützt die innovative 5G-Roaming-Umgebung von Deutsche Telekom Global Carrier, die es Vorreitern ermöglicht, ihre Roaming-Bedürfnisse in jedem 5G-Implementierungsszenarium zu testen und zu erforschen. Innerhalb der Umgebung bietet das Unternehmen vier verschiedene Proof-of-Concept [PoC]-Studien in den Bereichen 5G-Signalisierung und -Sicherheit, Mehrwertdienste für 5G-Roaming, Network Slicing für Roaming sowie regionale und lokale Aufschlüsselung."Wir freuen uns, auf einer bereits erfolgreichen Partnerschaft mit Titan.ium Platform aufzubauen", so Nicholas Nikrouyan, Vice President, Voice & Mobile Solutions bei Deutsche Telekom Global Carrier. "Unser Ziel ist es, bei unserer Branchentransformation zu 5G eine Führungsposition zu übernehmen. Titan.ium hat uns auf jedem Schritt der Entwicklung unterstützt, indem es auf die sich entwickelnden Kundenanforderungen eingeht und bereit ist, im Verlauf dieses Projekts mit uns zu experimentieren. Unsere jüngsten 5G-Roaming-Tests wurden zum Beispiel entwickelt, um den kontinuierlichen Erfolg unserer Partner auf dem Weg in die neue 5G-Ära zu ermöglichen."Deutsche Telekom Global Carrier fördert Innovation mit ihren PoC-Initiativen, indem sie aktive Partnerschaften fördert, die es der Branche ermöglichen, diesen Technologiewandel gemeinsam zu erlernen und zu meistern. Die PoCs bieten den Betreibern außerdem die Möglichkeit, ihre Hypothesen im Voraus zu testen, bevor sie strategische Entscheidungen treffen."Unser ultimatives Ziel ist es, Schwung in die Branche zu bringen, sodass sie von passiver Zusammenarbeit zu aktiver Kooperation bei der Service-Bereitstellung übergeht. Die Erkenntnisse aus den PoC-Umgebungen ebnen den Weg zu einem notwendigen Einstellungswandel, wodurch 5G SA eine völlig neue Welt ermöglichen kann, was das Angebot an Telekommunikationsdienstleistungen angeht", fügt Nikrouyan hinzu.Deutsche Telekom Global Carrier und Titan.ium Platform pflegen eine langjährige und für beide gewinnbringende Partnerschaft, in der die Mehrgenerationen-Plattform TITAN wirksam eingesetzt wird. Beide Partner arbeiten eng zusammen, um eine Reihe von 2G- bis 4G-Lösungen für Deutsche Telekom Global Carrier bereitzustellen und spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung von Netzwerken höchster Qualität in den Bereichen Signalgebung, Routing und Sicherheit."Die Deutsche Telekom als Partner zu haben, ist eine Auszeichnung, die wir auf allen Ebenen unseres Unternehmens sehr ernst nehmen", soMatt Rosenberg, President von Titan.ium Platform, LLC. "Wir haben im Laufe der Jahre mit vielen regionalen Teams der Deutschen Telekom zusammengearbeitet, um eine innovative generationsübergreifende Plattform bereitzustellen, die 2G- bis 4G-Anwendungen in ganz Europa bedient. Die Deutsche Telekom bleibt weiterhin führend in der Technologie und Innovation der Branche, und wir freuen uns, unsere Produkte und Dienstleistungen weiterhin mit unserem cloud-nativen 5G-Framework zu liefern."Das Titan.ium-Framework-Produkt wurde entwickelt, um die nächste Evolution in Bezug auf Leistung, Skalierung und Benutzerfreundlichkeit zu erreichen. Es ist der ideale Rahmen für die Anforderungen von Dienstleistern für die generationsübergreifende Migration und bietet eine vertikale und horizontale Skalierung mit geringer Latenz. Das Rahmenwerk ist mit einer Reihe von Datenreplikationsfunktionen gekoppelt, die flexible Architekturoptionen bieten, welche sich mit der Zeit mit dem sich ändernden Netzwerk weiterentwickeln können.Informationen zu Deutsche Telekom Global CarrierDie Deutsche Telekom Global Carrier ist die internationale Großhandelssparte der Deutschen Telekom. Wir bieten ein umfassendes Portfolio für alle Bedürfnisse einer sich schnell wandelnden Telekommunikationsbranche. Ein Portfolio, das kontinuierlich aktualisiert wird, um schnelle, innovative Lösungen für zukünftige Technologien und Herausforderungen zu bieten. Als einer der weltweit führenden Betreiber sind wir in der Lage, die Anforderungen der internationalen Tochtergesellschaften der Deutsche Telekom Gruppe und der mehr als 900 externen Kunden weltweit zu erfüllen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem internationalen Großhandelsmarkt für Kommunikation bietet Deutsche Telekom Global Carrier Plattformen der nächsten Generation, umfangreiche Netzwerke, eine globale Datenübertragungsleitung, Rundumsicherheit, maßgeschneiderte Lösungen, weltweite Konnektivität und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie auf https://globalcarrier.telekom.com/Informationen zu Deutsche Telekom: Deutsche Telekom auf einen BlickDeutsche Telekom AGCorporate CommunicationsTel.: + 49 (0)228 - 181 49 49 4E-Mail: media@telekom.deInformationen zu Titan.ium Platform, LLCDie Produkte von Titan.ium Platform, LLC dienen seit mehr als 20 Jahren den globalen Telekommunikations- und Regierungsbranchen und zählen die zehn größten Telekommunikationsanbieter der Welt zu ihren geschätzten Kunden. Die Lösungen von Titan.ium sind seit jeher sehr gefragt und finden sich in mehr als 85 Ländern auf der ganzen Welt. Sie wurden bereits während der Gründungsjahre des Unternehmens zu einem Branchen-Disruptor - aufgrund ihrer einzigartigen transformativen Plattform. Mit Blick auf die nächste Entwicklung der Technologie und der Kommunikationsanforderungen ist Titan.ium Platform strategisch aufgestellt, seine Dominanz in den Domänen Signalgebung, Routing, Abonnenten und private Netzwerke fortzusetzen.Weitere Informationen zu Titan.ium-Produkten finden Sie aufTitaniumPlatform.com und folgen Sie dem Unternehmen aufLinkedIn oderTwitter.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1872002/Titanium_Platform_LLC_NEW_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2003604/dl_telekom_logo_02_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/titanium-platform-llc-und-deutsche-telekom-global-carrier-geben-die-erweiterung-ihrer-generationsubergreifenden-plattformen-um-5g-bekannt-301749182.htmlPressekontakt:Medienkontakt: JSA (Jaymie Scotto und Associates),jsa_Titanium@jsa.netOriginal-Content von: Titan.ium Platform, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168591/5443340