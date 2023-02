Pittsburgh (ots/PRNewswire) -Die Baureihe KCP25C mit KENGold-Beschichtung setzt einen neuen Standard für Verschleiß und Produktivität beim Drehen von StahlKennametal Inc. (NYSE: KMT), ein führender Anbieter von Zerspanungswerkzeugen und -lösungen, stellt eine neue, leistungsstärkere Wendeschneidplatte mit fortschrittlicher Beschichtungstechnologie vor. KCP25C mit KENGold ist die erste Wahl für Schneidplatten mit verbesserter Verschleißfestigkeit und höherem Zeitspanvolumen für Anwendungen in der Stahlbearbeitung."Unsere Hochleistungs-Wendeschneidplatten der Baureihe KCP25C mit der KENGold-Beschichtungstechnologie setzen einen neuen Standard für Zerspanungsbetriebe, die in verschiedenen Stahldrehanwendungen tätig sind", so Scott Etling, Vice President Global Product Management. "Diese Goldstandard-Wendeschneidplatte bietet einen doppelten Leistungsvorteil: höheres Zeitspanvolumen und verbesserte Verschleißfestigkeit, sodass unsere Kunden länger, produktiver und effizienter arbeiten können. Darüber hinaus erleichtert die Goldflanke der Wendeschneidplatte die Verschleißerkennung, die Maximierung der Schneidkantennutzung und die visuelle Reduzierung des Abfalls".KCP25C ist die erste Wahl unter den Hartmetallsorten für Wendeschneidplatten zum Drehen für allgemeine Anwendungen in einer Vielzahl von Stahlwerkstoffen und liefert eine konstante und wiederholbare Leistung. KENGold ist eine proprietäre, mehrschichtige Beschichtungstechnologie mit verbesserten Vor- und Nachbeschichtungsprozessen, die eine wirksame thermische Barriere für eine höhere Kolkverschleißfestigkeit bieten, die typischerweise bei diesen Bearbeitungsanwendungen auftritt.Die wichtigsten Merkmale und Vorteile von KCP25C mit KENGold auf einen Blick:- Höhere Verschleißfestigkeit für zuverlässigere und konstantere Werkzeugstandzeiten- Verbesserte Zähigkeit und verminderte Schartigkeit- Verbesserter Kantenschutz für höhere Bearbeitungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit- Die Goldflanke erleichtert die Erkennung von Verschleiß und reduziert den Abfall durch ungenutzte Kanten- Ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten für bessere Zerspanungsleistung und höhere ProduktivitätDie KCP25C mit KENGold ist ein Beispiel für die weltweiten Modernisierungsinvestitionen von Kennametal, die es dem Unternehmen ermöglichen, leistungsfähigere Produkte für seine Kunden zu entwickeln. Das Unternehmen verwendet die neueste Generation der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) zur Herstellung der Beschichtung. Modernste Press- und Oberflächenbehandlungstechnologien ermöglichen engere Toleranzen als je zuvor, was zu einer längeren und zuverlässigeren Lebensdauer der Werkzeuge führt.Kennametal hat KCP25C mit KENGold in den gängigsten Wendeschneidplattenformen und -ausführungen auf den Markt gebracht: C, D, S, T, V und W. Längerfristig plant das Unternehmen, die KCP25C mit verschiedenen Formen und Ausführungen von Wendeschneidplatten zu erweitern - alle mit der KENGold-Beschichtungstechnologie.Weitere Informationen zur fortschrittlichen Beschichtungstechnologie KENGold und zur KCP25C-Serie unter https://www.kennametal.com/us/en/products/metalworking-tools/turning/coating-technologies/kengold.html.Informationen zu KennametalKennametal Inc. ist seit mehr als 80 Jahren führend in der Industrietechnologie und bietet seinen Kunden Produktivität durch Materialwissenschaft, Werkzeuge und verschleißfeste Lösungen. Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Erdarbeiten, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transport wenden sich an Kennametal, um ihnen zu helfen, mit Präzision und Effizienz zu produzieren. Jeden Tag helfen etwa 8.700 Mitarbeiter Kunden in mehr als 60 Ländern, wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Kennametal einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.kennametal.com . Folgen Sie Kennametal auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2003464/Kennametal_KENGold.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kennametal-fuhrt-gold-standard-drehwendeplatten-mit-fortschrittlicher-beschichtungstechnologie-ein-301749197.htmlPressekontakt:Marketing-Kommunikation,Kimberly Wilson,TEL.: 330-240-7004,Kimberly.Wilson@kennametal.com; Investorenkontakt,Michael Pici,TEL.: 412-790-0792,Michael.Pici@kennametal.comOriginal-Content von: Kennametal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168592/5443343