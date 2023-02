Köln (ots) -Für Nachrichtenagenturen: frei mit Übernahme des Sperrfristvermerks 16.02.2023, 23.55 Uhr. Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien: 16.02.2023, 23.55 Uhr. Verwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin". Die Ergebnisse werden im ARD-Morgenmagazin am Freitag, 17.02.2023, ab 5.30 Uhr veröffentlicht.Zehntausende Menschen sind beim Erdbeben in der Türkei und in Syrien ums Leben gekommen, Millionen wurden obdachlos. Angesichts des Elends und der furchtbaren Bilder befürwortet eine große Mehrheit der Bürger den Vorschlag der Bundesregierung, die Visa-Vergabe unbürokratisch zu vereinfachen und Menschen aus dem Erbebengebiet bis zu drei Monate in Deutschland aufzunehmen, wenn hier lebende Angehörige dafür die Kosten übernehmen. Fast sieben von zehn Befragten (69 Prozent) im aktuellen DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin halten dieses Vorgehen für richtig, 23 Prozent sind dagegen. Die vereinfachte Visavergabe wird bei Anhängern fast aller Parteien positiv gesehen - bei den Parteigängern von Bündnis90/Grüne stimmen sogar 88 Prozent zu. Anders beurteilen die AfD-Anhänger die Pläne der Regierung. Mit 56:38-Prozent stehen sie mehrheitlich dem Vorhaben der Visa-Erleichterung negativ gegenüber.Fast zwei Drittel lehnen Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine abNach dem Beschluss der Bundesregierung, der Ukraine Kampfpanzer zu überlassen, wurde in den vergangenen Tagen und Wochen darüber diskutiert, ob im Rahmen weiterer Militärhilfen die Abgabe von Kampfflugzeugen an die Ukraine sinnvoll und verantwortbar ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte diesen Überlegungen stets eine Absage erteilt und weiß dabei einen Großteil der Bevölkerung hinter sich. Fast zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) lehnen die Bereitstellung deutscher Kampfflugzeuge ab, noch nicht einmal jeder Vierte (23 Prozent) spricht sich für eine Lieferung aus. 13 Prozent konnten oder wollten dazu keine Aussage machen. Die Ablehnung einer Überlassung von Kampfflugzeugen für die Ukraine ist bei Anhängern von AfD (86 Prozent) und Linken (81 Prozent) am größten. Doch auch die Wähler von Grünen und FDP sprechen sich mehrheitlich dagegen aus, auch wenn dort die Befürworter eines solchen Schritts mit 38 Prozent bei den Grünen-Anhängern und 34 Prozent bei den FDP-Wählern am stärksten sind.Sonntagsfrage: Ampel verfehlt eigene Mehrheit deutlichNach einem leichten Hoch zu Jahresbeginn verfehlen die Ampel-Parteien aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP beim aktuellen DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin jetzt wieder deutlich eine eigene Mehrheit und kommen zusammen lediglich auf 42 Prozent. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, könnte die Union zwei Prozentpunkte zulegen und ihre Spitzenstellung mit 29 Prozent klar behaupten. Die SPD hätte gegenüber der Sonntagsfrage vom 2. Februar (- 1 Prozentpunkt) leichte Verluste zu verzeichnen, könnte aber den zweiten Platz halten. Der Abwärtstrend für Bündnis90/Die Grünen würde sich weiter fortsetzen, denn die Partei käme nur noch auf 17 Prozent (- 1 Prozentpunkt), ihr schlechtestes Ergebnis seit dem März 2022. 15 Prozent der Befragten würden sich für die AfD entscheiden, die ihr Ergebnis halten könnte. Die FDP käme mit leichten Verlusten auf 6 Prozent, die Linke würde sich auf 5 Prozent (+ 1 Prozentpunkt) verbessern.StudieninformationDer ARD-DeutschlandTrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD\u2011Morgenmagazins. Befragt wurden vom 14. bis 15.02.2023 insgesamt 1.216 Wahlberechtigte in Deutschland (795 Telefoninterviews und 421 Online-Interviews). Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten: Weiß nicht / keine Angabe.Die Fehlertoleranz liegt bei 2 (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis 3 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten.Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0221 220 4150 (CvD ARD-Morgenmagazin) angefordert werden.Die Fragen im Wortlaut:(1) Die Bundesregierung möchte die Visa-Vergabe für Betroffene aus dem türkischen Erdbebengebiet vereinfachen. Wer Angehörige in Deutschland hat, die die Kosten übernehmen, soll unbürokratisch aus dem Erdbebengebiet einreisen und bis zu drei Monate hier bleiben können. Finden Sie dieses Vorhaben richtig oder falsch?(2) Es wird aktuell darüber diskutiert, ob Deutschland der Ukraine Kampfflugzeuge liefern soll. Was meinen Sie? Sollte Deutschland der Ukraine Kampfflugzeuge liefern oder nicht?(3) Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5443262