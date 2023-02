inriver wird heutigen sich rasch entwickelnden Product Journey-Anforderungen mit größeren Effizienz-, Transparenz- und Nachhaltigkeitsvorteilen für B2B- und B2C-Unternehmen gerecht

inriver, ein Softwareunternehmen, das die gesamte Product Journey durch umsatzsteigerndes Product Information Management (PIM) an jedem Kundenkontaktpunkt unterstützt, gibt neue PIM-Version für die gesamte Product Journey bekannt. Durch die Betonung seiner Plattform gewährleistet inriver eine Steigerung der operativen Effizienz und bietet eine integrierte digitale Regalanalyse, erweiterte Vertriebsmöglichkeiten und noch größere Nachhaltigkeitsvorteile. Darüber hinaus hat inriver vollständig neue wertorientierte Angebote veröffentlicht, die entwickelt wurden, um den wachsenden Bedürfnissen neuer und bestehender Kunden gerecht zu werden unabhängig davon, wo sie sich gerade auf ihrer PIM-Nutzungsreise befinden.

Heute werden die B2B- und B2C-Unternehmen mit höheren Produktinformationsanforderungen konfrontiert als jemals zuvor. Bei der neuen PIM-Version von inriver handelt es sich um eine speziell angefertigte Softwarelösung, welche die gesamte Product Journey unterstützt und eine neue Dimension für den Übergang von Unternehmen zu zirkulären Product Journeys bietet. Ein erweitertes Funktionsangebot unterstützt die Datenanforderungen von der ersten Idee und den Datenquellen bis hin zur Wiederverwendung und Dekommissionierung. Die gewachsene inriver PIM-Lösung bietet nachhaltige Transparenz, Omnichannel-Exzellenz, Automatisierungsinformationen und verbesserte Kundenerlebnisse und Servicedienste.

"Die Nutzbarmachung von Produktinformationen ist eine geschäftliche Notwendigkeit und das Standard-PIM ist hierfür einfach nicht länger ausreichend", so Johan Boström, Mitbegründer und Chief Customer Ambassador bei inriver. "Die Käufer und Aufsichtsbehörden stellen den traditionellen, linearen Ansatz für Produktion und Verbrauch in Frage und die Unternehmen müssen nun den Übergang bewältigen, um der Dynamik der Kreislaufwirtschaft zu begegnen."

Als der weltweit größte Anbieter von Digital Shelf Analytics ist die Plattform von inriver nicht nur in der Lage, lediglich Einbahn-Informationen zur Verfügung zu stellen. Stattdessen bietet das Unternehmen eine Feedbackschleife umsetzbarer Erkenntnisse für den Nutzer darüber, wie und wo die Produkte sichtbar gemacht werden, und bietet somit die richtigen Informationen für die richtige Person und zum geeigneten Zeitpunkt auf eine verwertbare, maßgeschneiderte und kuratierte Art und Weise.

Darüber hinaus treibt inriver seine Position als PIM-Marktführer für Marken, Hersteller und Einzelhändler weiter voran. Zu den namhaften Kunden gehören Office Depot, Living Spaces und die Prysmian Group. Prysmian Group, der größte Kabelproduzent weltweit mit mehr als 100 Produktionsstätten in über 50 Ländern nutzt inriver, um seine Produktinformationen in einem einzigen Knotenpunkt zu konzentrieren und bietet somit die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, die für die globale Expansion dringend benötigt werden. inriver unterstützt die Unternehmen darüber hinaus bei der Verbesserung ihrer Transparenz rund um die Nachhaltigkeit und Öko-Praktiken, um den Kundenwünschen und dem Nachhaltigkeitsengagement von Prysmian gerecht zu werden.

"Dies markiert einen aufregenden Schritt im Rahmen unseres Produktplans und demonstriert die Fähigkeit von inriver, die umfassendste Lösung für die Kunden bieten zu können, um ihre Product Journeys zu unterstützen, und weist darüber hinaus der gesamten Branche den Weg. Einfach ausgedrückt handelt es sich dabei um einen Gamechanger für PIM-Lösungen", so Niels Stenfeldt, CEO von inriver. "Dank der umsatzsteigernden Fähigkeiten, wie Syndizierung, integrierte digitale Regalanalyse und Sicherheit auf Unternehmensebene, sichern wir auch weiterhin an jedem Produktkontaktpunkt die Wertschöpfung für unsere Kunden. Mit unserem neuen wertorientierten Ansatz bietet inriver nun die umfassendste und ausgereifteste PIM-Lösung auf dem Markt."

Diese Ankündigung beschleunigt die globale Geschäftsdynamik, die inriver unter der Leitung von Niels Stenfeldt sichern konnte. In den letzten Wochen konnte das Unternehmen sein C-Suite-Team durch zwei Branchenveteranen ergänzen, um der wachsenden US-Nachfrage gerecht zu werden. Die heutigen Nachrichten stimmen auch mit der Einführung eines wertorientierten Ansatzes überein, um die Produkte und Serviceleistungen von inriver mit neuen Angeboten zu lizenzieren, die eine bessere Leistungsfähigkeit und höhere Skalierbarkeit für die Kunden gewährleisten, wo auch immer sie sich auf ihrer PIM-Nutzungsreise gerade befinden. Diese Angebote bieten drei Preisstufen, um die Kunden zu unterstützen, auf ihrer PIM-Nutzungsreise mit der Flexibilität loslegen und wachsen zu können, um sich auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten und eine unbeschränkte Nutzerlizenzierung im Rahmen einer Multi-Tenant-SaaS-Lösung zu erhalten.

Weitere Informationen über die neue PIM-Version finden Sie in den neuesten marktgerechten Angeboten unter inriver.com.

Über inriver

Inriver unterstützt die gesamte Product Journey an sämtlichen Kontaktpunkten. Unsere konfigurierbare PIM-Lösung mit integrierter digitaler Regalanalyse und Integrationsfunktionen lässt sich flexibel und einfach mit Ihrem digitalen Ökosystem verbinden, um über die Flexibilität zu verfügen, B2B- und B2C-Unternehmen zu unterstützen, der wachsenden Nachfrage im Hinblick auf Produktdaten über den gesamten Produktzyklus gerecht zu werden.

Inriver hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden, und hilft über 1.600 Marken, Herstellern und Einzelhändlern, Produktinformationen in strategische Werte zu verwandeln und die Rentabilität an jedem Kontaktpunkt zu maximieren. Für weitere Informationen besuchen Sie inriver.com.

