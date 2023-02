Osnabrück (ots) -Viele Jesiden erhalten kein Asyl mehr in DeutschlandKritik von der Linken: "Wir brauchen ein Bleiberecht"Osnabrück. Jesidische Flüchtlinge, die aus dem Irak nach Deutschland gekommen sind, bekommen immer seltener Schutz - obwohl der Bundestag erst vor wenigen Wochen die Verbrechen an Angehörigen der jesidischen Religionsgemeinschaft als Völkermord eingestuft hat. Nach Zahlen des Bundesamtes für Migration (BAMF), die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegen, erkannte das Amt im vergangenen Jahr weniger als die Hälfte der irakischen Jesiden, über deren Asylantrag inhaltlich entschieden wurde, als schutzbedürftig an. Von 4706 Asylprüfungen des BAMF zu Jesiden aus dem Irak endeten 2420 mit einer Ablehnung. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Clara Bünger hervor.Während das Bundesamt fast alle Jesiden aus Syrien weiter als schutzbedürftig einstuft, geht die Anerkennung für Jesiden aus dem Irak seit Jahren zurück - seitdem die Terrorgruppe IS dort nach Einschätzung des BAMF nicht mehr die quasi-staatliche Macht ausübt. 2017 bekamen demnach noch 91,8 Prozent einen Schutzstatus, 2022 nur noch 48,6 Prozent. Zudem hat das BAMF nach Angaben der Linken bereits in 1475 Fällen den Schutzstatus, der an Jesiden aus dem Irak erteilt wurde, in den vergangenen Jahren widerrufen. Viele Überlebende des Genozids müssen daher eine Abschiebung fürchten - und das trotz des Schutzversprechens des Deutschen Bundestags.Wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums hervorgeht, will sich die Bundesregierung auch nicht für eine politische Bleiberechtsregelung für jesidische Geflüchtete einsetzen. Sie beabsichtige "keine Aktivitäten im Sinne der Fragestellung", schreibt das Ministerium, das mit einer entsprechenden Forderung der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen konfrontiert worden war. Die Expertin der Linken für Migration und Flucht, Clara Bünger, forderte eine Bleiberechtsregelung und sagte der "NOZ": "Ich fordere die Bundesregierung auf, sich an den einstimmigen Beschluss des Bundestags zu halten."Vor allem im Jahr 2014 hatten IS-Kämpfer in Nordsyrien und im Nordirak mindestens 5000 Angehörige der Religionsgemeinschaft der Jesiden systematisch ermordet und Tausende Kinder und Frauen vergewaltigt und versklavt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5443370