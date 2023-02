Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) -VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von Ingenieur-, Fertigungs- und digitalen Dienstleistungen und Lösungen, hat seine Fertigungsbilanz kontinuierlich erweitert, mit einem großen Schwerpunkt auf vertikaler Integration und designorientierter Fertigung.Die 7 Produktionsstätten von VVDN, 6 in Manesar, Haryana und 1 in Pollachi, Tamil Nadu, hausen best-in-class-8-SMT-Produktionslinien, Spritzguss, Hochdruck-Guss, Extrusion, Metallstempelanlage, Produktmontageeinrichtungen und Testzertifizierungen für Produktumgebung/Zuverlässigkeit. Das breite Produktportfolio von VVDN umfasst Vision-Produkte, einschließlich AI Cameras, Überwachungskameras, Automotive-Vision-Systeme, ADAS, Automotive Clusters/Infotainment, 5 G Funkgeräte, 4 g/5 g-Antennen, Wi-Fi 6/6E und Wi-Fi 7-basierte Zugangspunkte, Backhaul-Funkgeräte, ONT, Schalter, HPC/Telecom Servers, Laptops, Tablets, EV-Ladegeräte, Infotainment-Systeme usw.Die jüngsten Erweiterungen der Infrastruktur von VVDN sind die neue Produktionsstätte in Pollachi, Tamil Nadu, sowie eine dedizierte Antennenproduktion und -montage in Manesar. Die Pollachi-Fabrik ist ein Vorläufer einer riesigen 100 Hektar großen Produktionsstätte, die VVDN in Pollachi gemäß dem TN Govt MoU errichten wird und die Verpflichtung, in den nächsten 5 Jahren 100 Millionen US-Dollar zu investieren.Die einzigartige Stärke von VVDN, die integrierte Entwicklung und Fertigung von Hi-Tech-Produkten, ermöglicht es großen globalen Kunden, mit VVDN bei der Entwicklung und Fertigung ihrer Produkte zusammenzuarbeiten. Zu den wichtigsten Geschäftsregionen von VVDN gehören Nordamerika, Indien, Kanada, Japan, Südkorea und Europa. VVDN plant, seinen Export in diesen Regionen in den nächsten drei Jahren weiter deutlich zu erhöhen.Das Unternehmen erklärte, dass seine Strategie der vertikalen Integration ihm einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschafft hat. VVDN ist in der Lage, die Leiterplattenbestückung, die Mechanik, den Werkzeug- und Formenbau, das komplette PTS und die Vorab-Zertifizierung zu übernehmen und die Produkte in Serie zu fertigen, wobei die lokale BOM Wertschöpfung um bis zu 40%-50% gesteigert werden kann. Das Unternehmen produziert erfolgreich Produkte für Global Markets.Puneet Agarwal, CEO - VVDN Technologies,"Mit einem großen Geschäftspotenzial erweitern wir kontinuierlich unsere Infrastruktur für designorientierte Fertigung, um unseren globalen Kunden und ihren lokalen Anforderungen gerecht zu werden. Wir setzen die vertikale Integration voran und haben bisher erfolgreich Test-, Mechanik-, PCB-Montage- und Engineering-Dienstleistungen integriert. Wir arbeiten auch an unserem Plan, die PCB-Fertigung in den nächsten 1 bis 2 Jahren hinzuzufügen. Diese infrastrukturellen Erweiterungen sind die Grundlage, um erstklassige Produkte zu liefern, die den weltweiten Standards in Bezug auf Qualität und Effizienz entsprechen.Die starken Design- und Fertigungsfähigkeiten von VVDN heben uns von der Masse ab und machen das Unternehmen zu einer natürlichen Wahl für Kunden aus der ganzen Welt."Mit seinen ständig wachsenden Fertigungs- und Konstruktionsfähigkeiten beabsichtigt VVDN, seinen Kundenstamm auf globale Kunden in Regionen wie Nordamerika, Europa und APAC auszuweiten.Informationen zu VVDNVVDN ist ein Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf das Design und die Herstellung von End-to-End-Produkten in mehreren vertikalen Technologiemärkten konzentriert (5 G, Rechenzentren, Networking und WLAN, Vision, Fahrzeuganwendungen, IoT, Cloud und Apps). Der indische Hauptsitz von VVDN befindet sich in Gurgaon, Indien und der nordamerikanische Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, USA. VVDN bedient globale Kunden in mehreren Regionen, darunter in den USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über 11 fortschrittliche Produktentwicklungszentren in Indien und auf der ganzen Welt und 7 Produktionsstätten in Manesar, Gurgaon, und Pollachi, Tamil Nadu, Indien, zu denen die hauseigene best-in-class SMT-Fabrik, Spritzguss, Antennenmontage, Fertigungsstätte für Blechmontage, Produktmontage und Produktzertifizierungslabore gehören. Die Konstruktions- und Produktionsstätten von VVDN sind vollständig zusammengestellt, um Unternehmens-, Verbraucher, Industrie- und Automotive-grade-Produkte zu entwickeln und herzustellen.Kontakt:Kunwar Sinha Kunwar.sinha@vvdntech.in+91-9971887719Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vvdn-trifft-back-to-back-herstellungsexpansionen-um-den-wachsenden-globalen-geschaften-gerecht-zu-werden-301749536.htmlOriginal-Content von: VVDN Technologies Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133746/5443391