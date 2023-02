Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Helvetia Asset Management plant zweite Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios



17.02.2023 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung

Basel, 17. Februar 2023 Die Fondsleitung prüft den Kauf eines geografisch breit diversifizierten Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. Für die Finanzierung dieser Transaktion plant die Fondsleitung per 28. März 2023 eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 170 Mio. Im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb von acht hochwertigen Liegenschaften aus dem Portfolio der Helvetia Schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaft AG im Wert von CHF 229.5 Mio. Die FINMA hat am 26. Januar 2023 für diese Transaktion eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 63 Abs. 4 KAG vom Übernahme- und Abtretungsverbot gemäss Art. 63 Abs. 2 KAG erteilt. Zur Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaften sieht die Fondsleitung per 28. März 2023 die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund CHF 170 Mio. vor. Durch den Kauf des Immobilienportfolios erhalten bestehende und neue Investoren des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, am Wachstum eines profitablen Anlagegefässes zu partizipieren. Das zu erwerbende Portfolio besteht aus acht Core/Core plus-Liegenschaften in sieben Kantonen und zeichnet sich durch eine auf die Anlagestrategie des Fonds abgestimmte Objekt- und Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität aus. Damit setzt der Helvetia (CH) Swiss Property Fund sein Wachstum in Anlehnung an die kommunizierte Strategie mit dem Fokus auf Qualität fort. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds der Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG, welcher am 3. Juni 2020 lanciert wurde. Das Liegenschaftsportfolio des Fonds besteht per 30. September 2022 aus 39 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 862.8 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des Liegenschaftsportfolios bei rund CHF 1.1 Mrd. notieren. Damit wird der Fonds die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kotierung an der SIX Swiss Exchange erfüllen. Dieses vor der Lancierung des Fonds erklärte Ziel ist voraussichtlich im Nachgang einer weiteren Kapitalerhöhung vorgesehen. Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden rechtzeitig publiziert. Fondsinformationen Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht Fondsdomizil Schweiz Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG Ertragsverwendung ausschüttend Lancierungsdatum 3. Juni 2020 Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Ausserbörslicher Handel Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich Revisionsgesellschaft KPMG AG, Zürich Schätzungsexperte Wüest Partner AG, Zürich Analysten Philipp Schüpbach

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen. Disclaimer

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

