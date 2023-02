DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Volkswagen hebt ab kommender Woche die Preise für alle Modelle mit Verbrenner-Motor um durchschnittlich 4,4 Prozent an. Das berichtet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Ab 23. Februar werden die Fahrzeuge teurer, informierte der Konzern heute seine Händler per Rundschreiben und nannte "deutliche Kostensteigerungen in der Beschaffung von Rohstoffen, Energie und Anlagen" als Grund. Betroffen ist nahezu die gesamte Modellpalette: Polo, Taigo, TCross, T-Roc, T-Roc Cabrio, Golf, Golf Variant, Tiguan, Tiguan Allspace, Touran, Passat Variant und Arteon Shooting Brake. (Automobilwoche)

SIEMENS - Vor der geplanten Abspaltung des Geschäfts mit großen Antrieben und anderen Motoren hat sich Siemens mit den Arbeitnehmervertretern auf Garantien für den Übergang geeinigt. Laut IG Metall sagt der Konzern in einem Eckpunktepapier unter anderem eine Standort- und Beschäftigungsgarantie über drei Jahre zu für die Zeit nach einer möglichen Trennung. Die Einheit, die gerade geformt wird, hat 14.000 Mitarbeiter und kommt auf 3 Milliarden Euro Umsatz. Siemens erwägt einen Börsengang oder Verkauf des Geschäfts. (Handelsblatt)

SUNFIRE - Das Dresdener Wasserstoff Start-up Sunfire ist Finanzkreisen zufolge in Verhandlungen mit Investoren über eine Finanzierungsrunde, die das Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro bewerten könnte. Damit wäre Sunfire ein sogenanntes "Einhorn", wie Gründerunternehmen ab dieser Bewertungsschwelle genannt werden. Sunfire spreche mit Geldgebern über eine Summe von rund 200 Millionen Euro, eine Option sei dabei, dass ein substanzieller Teil in Form von Risiko-Fremdkapital (Venture Debt) fließen könnte, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Handelsblatt)

NORTHVOLT - Der schwedische Batteriezellen-Hersteller Northvolt macht sich Insidern zufolge bereit für einen Börsengang in den nächsten zwölf Monaten. Das Start-up, an dem Volkswagen, BMW und Siemens beteiligt sind, stehe kurz davor, Investmentbanken auszuwählen, die die Emission vorbereiten sollten, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Als Favoriten gelten Goldman Sachs und Morgan Stanley. Bei dem Börsengang könnte Northvolt mit mehr als 20 Milliarden Dollar bewertet werden, sagen Insider. (Börsen-Zeitung)

FREE NOW - Die Mobilitätsplattform Free Now will Konkurrenten wie Uber verbieten lassen. Der Chef des Hamburger Unternehmens, Alexander Mönch verweist zur Begründung auf Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz. Seine Firma sieht er als "einzige legale Mobilitätsplattform in Deutschland." Free Now hat sich gerade bescheinigen lassen, ausschließlich als Vermittler aktiv zu sein. Das geht aus einem Schreiben der Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Damit ist Free Now davon befreit, sich an das Regelwerk des Personenbeförderungsgesetzes (PBeFG) zu halten. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

