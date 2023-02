Das US-Unternehmen Broadridge Financial Solutions Inc. (ISIN: US11133T1034, NYSE: BR) wird am 5. April 2023 eine konstante Quartalsdividende von 72,5 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen (Record date: 15. März 2023). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 2,90 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 143,59 US-Dollar (Stand: 16. Februar 2023) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite ...

