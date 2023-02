BP diversifiziert sein Kerngeschäft weiter und will sich den Tank- und Raststättenbetreiber Travelcenetrs of America für knapp 1,3 Milliarden Dollar einverleiben. Bei den Experten kommt der geplante Deal der Briten durchaus gut an. So hat etwa die kanadische Bank RBC ihre Kaufempfehlung mit "Outperform" bestätigt. Der Ölkonzern habe betont, dass der Zukauf im Rahmen des bisher auf 16 bis 18 Milliarden Dollar bezifferten Finanzspielraums liege, so Analyst Biraj Borkhataria. Es seien noch einige Synergien ...

