Volkswagen-Kunden müssen für Verbrennermodelle noch in diesem Monat mehr bezahlen. Die Neuwagenpreise vieler Fahrzeuge der Kernmarke mit entsprechendem Antrieb sollen vom 23. Februar an im Schnitt um 4,4 Prozent steigen. Europas größter Autokonzern begründete den Schritt für seine Hauptsparte am Donnerstag mit wachsenden Ausgaben.Dies betreffe sowohl unter anderem den Einkauf von Rohstoffen und Energie: "Der hohen Inflation kann sich auch Volkswagen nicht entziehen." Zuvor hatte das Fachblatt "Automobilwoche" ...

