DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERSENKUNGEN - Die FDP-Bundestagsfraktion hat Vorschläge vorgelegt, wie Deutschland auf das milliardenschwere Subventionsprogramm (Inflation Reduction Act) der US-Regierung reagieren sollte. In einem neun-seitigen Positionspapier mit dem Titel "Wirtschaftliche Freiheit anstatt Subventionen" schlagen die Liberalen unter anderem ein Freihandelsabkommen mit den USA und eine große angelegte Reform der Unternehmenssteuern vor. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor. (Handelsblatt)

GENERIKA - Lieferengpässe bei Arzneimitteln in Deutschland dürften sich einer Umfrage des Industrieverbands Pro Generika zufolge in diesem Jahr weiter zuspitzen. 30 Prozent der befragten Generika-Hersteller gaben an, zwischen 10 und 50 Prozent ihrer Arzneimittel binnen zwölf Monaten aus dem Portfolio zu streichen. 70 Prozent sagten, dass sie bis zu 10 Prozent der Produkte nicht mehr anbieten werden. Die Umfrage liegt dem Handelsblatt exklusiv vor. Der Gesetzesentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach gegen Lieferengpässe werde an der Lage nichts ändern, sagte der Pro-Generika-Vorsitzende Bork Bretthauer. (Handelsblatt)

BUNDESWEHR - Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber bei der Bundeswehr ist "tendenziell rückläufig". Das sagte eine Sprecherin der Bundeswehr in Köln dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dies sei unter anderem auf die immer spürbarer werdenden Auswirkungen der demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen zurückzuführen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

FINANZPOLITIK - Die SPD setzt im Koalitionsstreit über die künftige Ausrichtung der Finanzpolitik im Bundeshaushalt 2024 auf die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. "Die Ampel hat im Koalitionsvertrag gemeinsame Projekte verabredet, die wir in dieser Legislatur umsetzen wollen. Der Koalitionsvertrag bildet für uns auch weiterhin die Grundlage für die weitere Haushaltsaufstellung", sagte der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dennis Rohde, der Rheinischen Post. (Rheinische Post)

FLÜCHTLINGSGIPFEL - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist unzufrieden mit den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels. Wüst sagte der Süddeutschen Zeitung, die Unterbringung von Flüchtlingen sei für Länder und Kommunen "eine enorme Herausforderung", die Grenzen der Belastbarkeit seien "vielerorts erreicht und mancherorts schon überschritten". Deshalb seien die Ergebnisse des Gipfels "insgesamt unzureichend und enttäuschend". (Süddeutsche Zeitung)

FLÜCHTLINGSGIPFEL - Nach dem Flüchtlingsgipfel bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund seine Forderung nach einer finanziellen Entlastung der Kommunen erneuert. Die "drängende Frage der finanziellen Entlastung der Kommunen" sei bei dem Treffen am Donnerstag leider "ungelöst" geblieben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. (Rheinische Post)

STREIKRECHT - Das Präsidium der CDU-Mittelstandsgesellschaft MIT hat sich angesichts der massiven Bestreikung deutscher Flughäfen in einem Beschluss dafür ausgesprochen, Arbeitsniederlegungen im Bereich der kritischen Infrastruktur erheblich zu erschweren. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf das Beschlusspapier. Darin fordert die MIT, dass das Streikrecht nicht missbraucht werden darf, um im "frühem Stadium von Tarifverhandlungen unverhältnismäßigen Druck auszuüben und durch die Einbeziehung kritischer Infrastrukturen schweren Schaden anzurichten". Deshalb fordert die MIT, dass Streiks bei Einrichtungen des Flug-, Bahn- und Schiffverkehrs sowie der Rettungsdienste und Energie- und Wasserversorgung nur noch nach einem "verbindlich abgeschlossenen Schlichtungsverfahren" durchgeführt werden dürfen. (Bild)

PREISBREMSE - Die Verbraucherzentralen sehen die Schuld für die Verzögerungen bei den Preisbremsen bei der Bundesregierung. "Die Verzögerung bei der Umsetzung der Strom- und Gaspreisbremse ist aus Verbrauchersicht ärgerlich, aber letztlich keine Überraschung. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr viel Zeit verstreichen lassen und die Gaskommission sehr spät eingesetzt", sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW. (Rheinische Post)

February 17, 2023 00:58 ET (05:58 GMT)

