NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Post von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 45,00 auf 31,50 Euro gesenkt. Angesichts deutlich fallender Luftfrachtraten bleibe er für die Express-Sparte des Logistikkonzerns vorsichtig und sorge sich angesichts der laufenden Tarifverhandlungen zunehmend um das Brief- und Päckchengeschäft, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Aktienkurs scheine diese Risiken bisher nicht abzubilden./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 23:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 00:15 / GMT

DE0005552004