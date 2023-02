DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Washington's Birthday (Presidents' Day) geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die Allianz hat den operativen Gewinn im vergangenen Jahr stärker als erwartet gesteigert und ein Rekordergebnis erzielt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 11,40 Euro erhalten nach 10,80 Euro im Vorjahr. Für das laufende Jahr stellte Europas größter Versicherer im Mittelpunkt der Spanne einen Gewinn auf Vorjahresniveau in Aussicht. Im laufenden Jahr rechnet die Allianz SE mit einem operativen Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

Allianz SE, München . BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21 Operatives Ergebnis Konzern 3.955 +13% 3.524 +0,4% 3.509 -Schaden-Unfall 1.468 -5% 1.647 +6% 1.551 -Leben/Kranken 1.901 +50% 1.215 -4% 1.264 -Asset Management 806 -22% 803 -22% 1.035 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.007 -- 2.034 -- -292 Ergebnis je Aktie 4,99 -- 5,08 -- -0,72 Combined Ratio Schaden-Unfall 94,7 -- 94,0 -- 93,5

TAGESTHEMA II

Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group haben ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Beginnend ab März 2023 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro (ohne Nebenkosten) über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen werden, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit. Das Aktienrückkaufprogramm basiere auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group vom 8. Juli 2020, wonach der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2025 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben darf. Die Mercedes-Benz Group AG hat mit ihren beiden Aktionärinnen, der Beijing Automotive Group Co Ltd (BAIC) und der Geely Group, jeweils separat vereinbart, dass diese ihren Anteil an der Mercedes-Benz Group AG jeweils unter zehn Prozent halten werden, indem sie anlässlich der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms anteilig Aktien veräußern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis

07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis

07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis

07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis

08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis

08:30 DE/Sartorius AG, Geschäftsbericht 2022

22:05 DE/Entscheidung über Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse

durch die Löschung der Linde plc am 27. Februar aus dem DAX

DIVIDENDENABSCHLAG

Aurubis: 1,80 EUR Infineon: 0,32 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm/+21,6% gg Vj - US 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: -0.1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.452,00 -0,5% E-Mini-Future S&P-500 4.078,00 -0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 12.387,75 -0,8% Nikkei-225 27.513,13 -0,7% Schanghai-Composite 3.241,65 -0,2% Hang-Seng-Index 20.835,54 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 134,34 -20 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.533,64 +0,2% DAX-Future 15.531,00 -0,4% XDAX 15.501,54 -0,4% MDAX 29.027,85 +1,3% TecDAX 3.284,29 -0,2% EuroStoxx50 4.297,24 +0,4% Stoxx50 3.943,07 -0,1% Dow-Jones 33.696,85 -1,3% S&P-500-Index 4.090,41 -1,4% Nasdaq-Comp. 11.855,83 -1,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,54% -30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX steckt auch zum Verfallstag der Februar-Optionen weiter seitwärts fest. Vorbörslich deutet sich ein DAX-Rückgang um 100 Punkte Richtung 15.430 an. Ein Ausbruch aus der Handelsspanne zwischen 15.250 und 15.650 ist auch nach dem gescheiterten Anlauf vom Donnerstag erst einmal nicht in Sicht. Auf die Stimmung drücken vor allem die schwächeren Vorlagen aus den USA, wobei nach den asiatischen Börsen aber auch die europäischen Börsen ihre Relative Stärke behaupten sollten. "Das Inflationsgespenst bleibt unbesiegt", so ein Marktteilnehmer. Der unerwartet starke Anstieg der US-Erzeugerpreise hat in Verbindung mit einem schwachen Philly-Fed am Donnerstag die Stimmung an der Wall Street belastet. Der Dollar hat seit den Daten mit der Risikoaversion deutlich zugelegt. Auch in Deutschland stehen nun vorbörslich noch die Erzeugerpreise im Blick. Bei den Einzelaktien dürfte das Festgezurre an Basispreisen im Verlauf die Volatilität herausnehmen.

Rückblick: Überraschend stark gestiegene US-Erzeugerpreise haben die europäischen Börsen gebremst. Unterstützung kam von guten Unternehmenszahlen. Atos schossen um 14,6 Prozent nach oben, nachdem Airbus ein Angebot für einen Minderheitsanteil an deren Cyber-Sicherheitsgeschäft Evidian abgegeben hatte. Auch der Telekom-Konzern Orange (+6,5%) glänzte mit Zahlen und Ausblick. Gut wurden ferner die Zahlen von Standard Chartered (+4,1%) aufgenommen. Die britische Bank habe stärker von dem verbesserten Zinsumfeld profitiert als erwartet. Nestle hat laut Analysten solide Zahlen veröffentlicht, der Kurs fiel aber um 2,5 Prozent. Die besser als erwartet ausgefallene Schneider-Electric-Prognose für das organische Wachstum war laut den Analysten von Citi das Highlight im Quartalsbericht, auch wenn die Margenprognose aufgrund von Wechselkursen und Effekten aus Übernahmen unter dem Konsens liege. Für die Aktie ging es um 0,9 Prozent nach oben. Der Ausblick von Air Liquide (+1,8%) wurde als positiv gewertet. Pernod Ricard (+3,4%) hat mit ihren Zahlen die Erwartungen übertroffen.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Airbus stellten mit einem Plus von knapp 5 Prozent den Gewinner im DAX, die Ergebnisse des Luft- und Raumfahrtkonzerns für 2022 sind nach Einschätzung der Analysten von Stifel insgesamt in Ordnung. Im vierten Quartal habe das bereinigte EBIT den Konsens um 10 Prozent übertroffen. Die steigenden Marktzinsen beflügelten die Deutsche Bank (+3,9%), für den Immobilienkonzern Vonovia (-1,9%) waren sie dagegen schlechte Nachrichten. Im MDAX stiegen die Aktien des DAX-Kandidaten Commerzbank nach Vorlage der endgültigen Zahlen um 11,6 Prozent. Positiv wurde der Gewinn für das vierte Quartal gewertet. Die Analysten der LBBW haben Thyssenkrupp (+3,4%) auf Halten hochgenommen. Die bislang verfolgten, aber noch nicht verwirklichten Ziele, wie ein Börsengang des Elektrolyse-Geschäfts, die Marinekonsolidierung, der Spin-off des Stahlgeschäfts oder der weitere Abverkauf von Multi Tracks, könnten sich zukünftig unvermutet zu positiven Kurstreibern wandeln.

XETRA-NACHBÖRSE

Mercedes-Benz wurden bei Lang & Schwarz 1,6 Prozent fester getaxt. Der Automobilhersteller hatte ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Um 18 Prozent nach oben ging es mit Ecotel Communication. Im Zuge des Geschäftsausweises wurde neben der Regeldividende auch eine Sonderdividende von 18 Euro bekannt gegeben. Der Dividendenvorschlag belief sich somit auf 18,82 Euro.

USA - AKTIEN

Die Erzeugerpreise waren sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stärker gestiegen als erwartet. Das sprach für weitere Zinserhöhungen durch die Fed. Verstärkt wurden die Zinssorgen durch Aussagen aus dem Kreise der US-Notenbank. Fed-Präsidentin Loretta Mester aus Cleveland und James Bullard, Fed-Präsident aus St. Louis, äußerten sich falkenhaft. Etwas besser als erwartet ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten untermauerten indes die robuste Verfassung des Arbeitsmarktes und lieferten der Fed somit weitere Argumente für eine Straffung der Geldpolitik. Allerdings war das Gesamtbild nicht ganz stimmig, denn andere Konjunkturdaten fielen schwach aus. Cisco stiegen um 5,2 Prozent. Das Unternehmen hatte starke Geschäftszahlen veröffentlicht und die Ziele erhöht. Auch Roku (+11,2%) hatte im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Shopify (-15,9%) hatte dagegen einen enttäuschenden Ausblick geliefert. Tesla (-5,7%) rief mehr 362.800 Fahrzeuge zurück.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,67 +5,2 4,61 24,6 5 Jahre 4,08 +2,9 4,05 8,0 7 Jahre 3,99 +5,2 3,94 1,8 10 Jahre 3,86 +5,6 3,80 -1,9 30 Jahre 3,92 +8,1 3,84 -5,0

Die Notierungen sanken, die Renditen zogen somit mit den Zinsspekulationen an. Bei zehn- und 30-jährigen Laufzeiten der Staatsanleihen erreichten die Renditen Jahreshochs.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0633 -0,3% 1,0670 1,0672 -0,7% EUR/JPY 143,27 +0,2% 142,95 143,23 +2,1% EUR/CHF 0,9886 +0,1% 1,0800 0,9877 -0,1% EUR/GBP 0,8909 +0,1% 0,8902 0,8892 +0,7% USD/JPY 134,74 +0,6% 133,98 134,19 +2,8% GBP/USD 1,1935 -0,4% 1,1989 1,2003 -1,3% USD/CNH 6,8908 +0,3% 6,8702 6,8679 -0,5% Bitcoin BTC/USD 23.729,95 -1,2% 24.006,54 24.758,87 +43,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich nach den Erzeugerpreisdaten von den Tagestiefs; der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,51 78,49 -1,2% -0,98 -3,7% Brent/ICE 84,31 85,14 -1,0% -0,83 -1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben zwischenzeitliche Gewinne nach den Konjunkturdaten wieder ab (-0,7 bzw. -0,8%). Höhere Zinsen könnten Konjunktur und Nachfrage abwürgen, hieß es. Die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung in Asien verhindere aber größere Abgaben, hieß es. Die Internationale Energie-Agentur hatte erklärt, dass Asien das Nachfragewachstum in diesem Jahr dominieren werde, da China sich wieder öffne. Die Nachfrageprognosen wurden angehoben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,54 1.837,80 -0,7% -13,27 +0,0% Silber (Spot) 21,43 21,63 -0,9% -0,20 -10,6% Platin (Spot) 918,55 922,35 -0,4% -3,80 -14,0% Kupfer-Future 4,10 4,14 -1,0% -0,04 +7,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Bei Gold (+0,2%) tat sich indes wenig.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, befürwortet weitere deutliche Zinserhöhungen. Die Fed solle die Zinsen um weitere 75 Basispunkte "so bald wir können" auf 5,25 bis 5,5 Prozent erhöhen, sagte er. Bullard fügte hinzu, er habe sich bei der Sitzung Ende Januar und Anfang Februar wie seine Kollegin Loretta Mester für eine Erhöhung um 50 Basispunkte eingesetzt. Bullard und Mester sind im Offenmarktausschuss der Fed derzeit nicht stimmberechtigt. Bei der letzten Sitzung hatten die 12 wahlberechtigten Notenbanker einstimmig für eine Erhöhung um 25 Basispunkte votiert.

EU-POLITIK

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wirbt für die Einführung des Mehrheitsprinzips in der EU auch für den Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. "Niemand lässt sich gerne überstimmen - aber manchmal ist das notwendig, damit alle vorankommen", sagte Baerbock am Donnerstag laut Redetext in Stuttgart in einer Rede zur Europapolitik.

CHINA

Der chinesische Milliardär und Chef der Investmentbank China Renaissance, Bao Fan, wird vermisst. "Das Unternehmen war nicht in der Lage, Herrn Bao zu kontaktieren", hieß es am Freitag in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse. Nähere Angaben zu dem Verschwinden des einflussreichen Geschäftsmannes machte die Bank nicht.

INFINEON

Der Unmut vieler Aktionäre gegen einen Blankocheck für den Infineon-Vorstand, auch in den nächsten Jahren rein virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten, hat beim diesjährigen Aktionärstreffen zu einer vergleichsweise hohen Zahl von Nein-Stimmen geführt. Zwar beschloss die Hauptversammlung die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Satzungsänderung am Ende mit deutlicher Mehrheit. Fast 24 Prozent des anwesenden Kapitals stimmte jedoch dagegen. Die meisten übrigen Beschlüsse wurden mit mehr als 90 Prozent Ja-Stimmen getroffen.

MERCEDES-BENZ

hat im abgelaufenen Jahr dank hoher Verkaufspreise für Oberklasseautos und eines besonders guten Schlussquartals sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Den Aktionären will der DAX-Konzern eine erneut höhere Dividende von 5,20 nach 5,00 Euro je Aktie im Vorjahr zahlen. Zudem kündigte der Stuttgarter Autokonzern angesichts Rekordgewinn und -Dividende einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 4 Milliarden Euro über zwei Jahre an. Für das laufende Jahr zeigte sich der Stuttgarter Autokonzern anlässlich der Jahrespressekonferenz zurückhaltend: Der Konzernumsatz wird bei stabilen Autoverkäufen auf Vorjahresniveau erwartet. Die Rendite im Autogeschäft sieht Mercedes-Benz unter Vorjahr zwischen 12 und 14 (2022: 14,6) Prozent. Im abgelaufenen Gesamtjahr steigerte Mercedes-Benz den weiteren Angaben zufolge den Umsatz um 12 Prozent auf 150,02 Milliarden Euro. Im Schlussquartal kletterten die Erlöse um 16 Prozent auf 41,0 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT kletterte 2022 um 20 Prozent auf 20,655 Milliarden Euro, im Schlussquartal leicht um 1 Prozent auf 5,071 Milliarden Euro. Die Rendite im Autogeschäft erreichte im Quartal 13,4 (Vorjahr 15,7) Prozent. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn im Quartal um zwei Drittel auf 3,72 Euro je Aktie beziehungsweise 13,55 (10,00) Euro im Gesamtjahr.

AURUBIS

hat auf der Hauptversammlung ihren Wachstumskurs bekräftigt. Ab dem Geschäftsjahr 2026/27 sollen Wachstumsprojekte rund 260 Millionen Euro zum EBITDA beitragen.

GRENKE

Interim-CEO Sebastian Hirsch übernimmt Vorstandsvorsitz von Michael Bücker. Der Aufsichtsrat und Bücker, dessen Bestellung aus gesundheitlichen Gründen zeitlich befristet bis zum 28. Februar 2023 widerrufen wurde, haben sich darauf verständigt, dass dieser das Unternehmen zum 28. Februar 2023 verlässt, wie das Unternehmen mitteilte. Hirsch wurde mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Die Aufgaben als Finanzvorstand führt Hirsch interimistisch fort.

SIKA

Der Schweizer Spezialchemiekonzern hat im vergangenen Jahr von Preiserhöhungen und Kostensenkungen profitiert. Bei Rekorderlösen verbuchte das Unternehmen einen höheren Gewinn. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 3,20 Franken erhalten nach 2,90 Franken im Vorjahr.

TESLA

ruft mehr als 362.800 Fahrzeuge zurück, die mit dem fortschrittlichen Fahrerassistenzsystem "Full Self-Driving" ausgestattet sind. In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung erklärte die National Highway Traffic Safety Administration, dass einige Fahrzeuge in seltenen Fällen lokale Verkehrsregeln verletzen könnten, was das Risiko eines Zusammenstoßes erhöhen könnte, wenn der Fahrer nicht eingreife.

LENOVO

Die nachlassende Nachfrage nach PCs hat der chinesischen Lenovo Group im dritten Geschäftsquartal einen erheblichen Gewinn- und Umsatzrückgang beschert. Der Nettogewinn brach um ein Drittel auf 437 Millionen US-Dollar ein, wie der weltgrößte PC-Hersteller mitteilte. Vor Jahresfrist hatte Lenovo noch von einem deutlichen Anstieg der Nachfrage profitiert. Der Umsatz sank um knapp ein Viertel auf 15,3 Milliarden Dollar.

