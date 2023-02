DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Washington's Birthday (Presidents' Day) geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, befürwortet weitere deutliche Zinserhöhungen. Die Fed solle die Zinsen um weitere 75 Basispunkte "so bald wir können" auf 5,25 bis 5,5 Prozent erhöhen, sagte er. Bullard fügte hinzu, er habe sich bei der Sitzung Ende Januar und Anfang Februar wie seine Kollegin Loretta Mester für eine Erhöhung um 50 Basispunkte eingesetzt. Bullard und Mester sind im Offenmarktausschuss der Fed derzeit nicht stimmberechtigt. Bei der letzten Sitzung hatten die 12 wahlberechtigten Notenbanker einstimmig für eine Erhöhung um 25 Basispunkte votiert. In einer Rede sagte Bullard, weitere Erhöhungen seien notwendig, um die Inflation in diesem Jahr weiter zu senken. "Anhaltende Zinserhöhungen können helfen, einen disinflationären Trend zu erreichen, auch mit einem anhaltenden Wachstum und einem starken Arbeitsmarkt." Der US-Wirtschaft stehe ein "langer Kampf" gegen die Inflation bevor.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: -0.1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.078,00 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.391,75 -0,7% Nikkei-225 27.513,13 -0,7% Hang-Seng-Index 20.774,76 -1,0% Kospi 2.451,21 -1,0% Shanghai-Composite 3.231,82 -0,5% S&P/ASX 200 7.346,80 -0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die in den USA erneut befeuerten Sorgen vor weiteren bislang nicht erwarteten Zinserhöhungen oder einem länger erhöht bleibenden Zinsniveau dominieren das Geschehen. Dazu kamen falkenhafte Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank. Thema an den chinesischen Börsen sind die US-chinesischen Beziehungen. Eine Sonderbewegung zeigt in Hongkong die Aktie der Investmentbank China Renaissance, die um 27 Prozent abstürzt. Auslöser ist, dass der Chef der Bank, der Milliardär Bao Fan, vermisst wird. Eine Wirtschaftsnachrichten-Website berichtete, Bao sei seit zwei Tagen nicht mehr erreichbar. Bao trug mit seiner Bank zur Gründung einer Reihe von Internet-Startups in China bei, darunter die führende E-Commerce-Firma JD.com (-0,7%). In Seoul geben LG Chem um 2,7 Prozent nach. Das Unternehmen hat mitgeteilt, 5,7 Prozent am US-Minenbetreiber Piedmont Lithium für 75 Millionen Dollar zu übernehmen. In Tokio gewinnen Bridgestone 4,2 Prozent, nachdem der Reifenhersteller überraschend gute Viertquartalszahlen vorgelegt hat. Zensho Holdings ziehen um 4 Prozent an, gestützt vom geplanten Kauf der Schnellrestaurantkette Lotteria von Lotte Holdings. Für Lotte geht es in Seoul um 1 Prozent aufwärts.

US-NACHBÖRSE

Applied Materials stiegen um 1,3 Prozent. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie verdiente mit 1,72 Milliarden Dollar zwar etwas weniger als im Vorjahr, übertraf aber dennoch mit dem bereinigten Gewinn wie auch dem Umsatz die Markterwartungen. DoorDash berichtete einen 40-prozentigen Anstieg des Umsatzes und schlug beim bereinigten Ergebnis die Erwartungen. Der Betreiber einer Lieferdienstplattform sprach zudem vom besten Quartal seiner Geschichte, obwohl der Verlust im Quartal wegen Abschreibungen mit über einer halben Milliarde Dollar deutlich größer als erwartet ausfiel. Die Aktie lag zuletzt nachbörslich 5,4 Prozent höher. Für DraftKings ging es um 4,4 Prozent nach oben. Der Anbieter von Online-Wetten hatte mit der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen den Ausblick für 2023 angehoben. Das Biotechnologieunternehmen Moderna (-5,1%) enttäuschte mit nur durchwachsen ausgefallenen Studienergebnissen eines experimentellen Impfstoffs gegen Grippe.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.696,85 -1,3% -431,20 +1,7% S&P-500 4.090,42 -1,4% -57,18 +6,5% Nasdaq-Comp. 11.855,83 -1,8% -214,76 +13,3% Nasdaq-100 12.442,48 -1,9% -245,41 +13,7% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 858 Mio 832 Mio Gewinner 800 1.780 Verlierer 2.264 1.297 unverändert 110 117

Schwach - Zinsängste sorgten für Verkäufe, nachdem die US-Erzeugerpreise im Januar stärker gestiegen waren als erwartet, auch wenn der Inflationstrend nach unten zeigte. Verstärkt wurden die Zinssorgen durch falkenhafte Aussagen von US-Notenbankern und den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die die robuste Verfassung des Arbeitsmarktes untermauerten und Argumente für eine weitere Straffung der Geldpolitik lieferten. Cisco stiegen um 5,2 Prozent. Der Netzwerkausrüster hatte starke Geschäftszahlen veröffentlicht und die Ziele erhöht. Auch der Multimediaspielehersteller Roku (+11,2%) hatte besser abgeschnitten als erwartet. Shopify (-15,9%) hatte dagegen einen enttäuschenden Ausblick geliefert. Tesla (-5,7%) litten unter dem Rückruf von 362.800 Fahrzeugen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,67 +5,2 4,61 24,6 5 Jahre 4,08 +2,9 4,05 8,0 7 Jahre 3,99 +5,2 3,94 1,8 10 Jahre 3,86 +5,6 3,80 -1,9 30 Jahre 3,92 +8,1 3,84 -5,0

Der Anstieg der Marktzinsen setzte sich fort. Bei den 10- und 30-jährigen Anleihen erreichten die Renditen Jahreshochs.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:26 % YTD EUR/USD 1,0637 -0,3% 1,0670 1,0707 -0,6% EUR/JPY 143,31 +0,3% 142,95 143,32 +2,1% EUR/GBP 0,8905 +0,0% 0,8902 0,8886 +0,6% GBP/USD 1,1945 -0,4% 1,1989 1,2049 -1,2% USD/JPY 134,73 +0,6% 133,98 133,85 +2,8% USD/KRW 1.299,37 +0,7% 1.289,94 1.282,63 +3,0% USD/CNY 6,8766 +0,2% 6,8606 6,8569 -0,3% USD/CNH 6,8865 +0,2% 6,8702 6,8647 -0,6% USD/HKD 7,8488 -0,0% 7,8491 7,8490 +0,5% AUD/USD 0,6842 -0,5% 0,6874 0,6920 +0,4% NZD/USD 0,6220 -0,5% 0,6251 0,6301 -2,1% Bitcoin BTC/USD 23.671,51 -1,4% 24.006,54 24.542,34 +42,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich im US-Handel nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Erzeugerpreisen im Januar und mit den Spekulationen über einer weitere Straffung der US-Geldpolitik. Der Dollarindex gewann 0,1 Prozent. Am frühen Freitag setzt sich die Erholungsbewegung beschleunigt fort.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,49 78,49 -1,3% -1,00 -3,7% Brent/ICE 84,12 85,14 -1,2% -1,02 -1,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis zu 0,8 Prozent nach. Höhere Zinsen könnten Konjunktur und Nachfrage abwürgen, hieß es mit Blick auf die erneut befeuerten Sorgen über ein anhaltend straffe US-Geldpolitik. Die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung in Asien verhindere aber größere Abgaben, hieß es. Die Internationale Energie-Agentur hatte erklärt, dass Asien das Nachfragewachstum in diesem Jahr dominieren werde und erhöhte die Nachfrageprognosen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,53 1.837,80 -0,7% -13,27 +0,0% Silber (Spot) 21,39 21,63 -1,1% -0,23 -10,7% Platin (Spot) 920,15 922,35 -0,2% -2,20 -13,8% Kupfer-Future 4,10 4,14 -1,0% -0,04 +7,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CHINA

Der chinesische Milliardär und Chef der Investmentbank China Renaissance, Bao Fan, wird vermisst. Die Wirtschaftsnachrichten-Website Caixin berichtete am Donnerstagabend, Bao sei seit zwei Tagen nicht mehr erreichbar. Bao hat mit seiner Bank zu der Gründung einer Reihe von Internet-Startups in China beigetragen, darunter die führende E-Commerce-Firma JD.com. Laut Caixin wurde im September China-Renaissance-Präsident Cong Lin in Gewahrsam genommen.

THAILAND USA

Das thailändische BIP ist im vierten Quartal zum Vorjahr um 1,4 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten dagegen mit 3,5 Prozent deutlich mehr erwartet.

USA

US-Präsident Joe Biden ist beim jährlichen Gesundheit-Check-up bescheinigt worden, dass er trotz seines hohen Alters bei guter Gesundheit und uneingeschränkt amtsfähig ist.

USA/CHINA

US-Präsident Joe Biden will auch künftig Flugobjekte abschießen lassen, die eine Gefährdung für die USA darstellen könnten. Er kündigte auch an, nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über der US-Ostküste mit Chinas Staatschef Xi Jinping sprechen zu wollen. "Ich erwarte, mit Präsident Xi zu sprechen, und hoffe, dass wir der Sache auf den Grund gehen werden", sagte Biden. "Ich entschuldige mich nicht dafür, diesen Ballon abgeschossen zu haben." Zu drei anderen seitdem abgeschossenen Flugobjekten sagte Biden: "Wir wissen noch nicht genau, was diese drei Objekte waren, aber derzeit weist nichts darauf hin, dass sie in Verbindung zu Chinas Spionageballon-Programm standen oder dass sie Überwachungsvehikel irgendeines anderen Landes waren".

LENOVO

Die nachlassende Nachfrage nach PCs hat der chinesischen Lenovo Group im dritten Geschäftsquartal einen erheblichen Gewinn- und Umsatzrückgang beschert. Der Nettogewinn brach um ein Drittel auf 437 Millionen Dollar ein. Der Umsatz sank um knapp ein Viertel auf 15,3 Milliarden.

VISA

CFO Vasant Prabhu wird Visa zum 30. September verlassen. Er war 2015 von NBCUniversal zu Visa gekommen.

