The following instruments on XETRA do have their first trading 17.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.02.2023Aktien1 SE0005034550 Neobo Fastigheter AB2 US29079J2024 Embark Technology Inc.3 CA55925F1027 Magna Mining Inc.4 MHY737604006 Seanergy Maritime Holdings Corp.Anleihen1 XS2589790109 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.2 SK4000022547 Slowakische Republik3 DE000DD5A2C9 DZ BANK AG4 DE000DD5A2D7 DZ BANK AG5 BE0002924059 KBC Bank N.V.6 DE000LB39Z83 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB3MYZ9 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB3MSD8 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB3MYY2 Landesbank Baden-Württemberg10 US713448FP87 PepsiCo Inc.11 US713448FR44 PepsiCo Inc.12 US718172CZ06 Philip Morris International Inc.13 XS2589727168 Bank Gospodarstwa Krajowego14 XS2588859376 East Japan Railway Co.15 XS2572499726 Japan Finance Organization for Municipalities16 US581557BS37 McKesson Corp.17 XS2590268814 Municipality Finance PLC18 US713448FS27 PepsiCo Inc.19 US718172DA46 Philip Morris International Inc.20 SK4000022539 Slowakische Republik21 US963320BA33 Whirlpool Corp.22 DE000WBP0BJ1 Wüstenrot Bausparkasse AG23 BE0000358672 Belgien, Königreich24 DE000HLB7C96 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB7CA6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 US713448FT00 PepsiCo Inc.27 US713448FQ60 PepsiCo Inc.28 US718172CY31 Philip Morris International Inc.29 US718172DB29 Philip Morris International Inc.30 XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.31 XS2589792220 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.