Das Jahr 2022 war ein durchschlagender Erfolg für die Lindt Chocolate Competence Foundation. Das von der Stiftung geführte Lindt Home of Chocolate begrüsste bereits im zweiten Betriebsjahr über eine halbe Million begeisterte Besuchende. Das im September 2020 eröffnete Schokoladenkompetenzzentrum entwickelte sich innert kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Museen der Schweiz und geniesst national wie international eine grosse Strahlkraft.Im Jahr 2022 begeisterte das Lindt Home of Chocolate 500'738 Besucher. Ein grossartiger Erfolg für das erst im September 2020 eröffnete Kompetenzzentrum. Das imposante Lindt Home of Chocolate beherbergt eine multimediale Ausstellung vom Anbau des Kakaos und seiner 5'000 Jahre alten Geschichte so wie allen wichtigen Schweizer Schokoladenpionieren bis hin zur modernen Produktion, den grössten freistehenden Schokoladenbrunnen der Welt, den weltweit grössten Lindt Shop und das erste Lindt Café der Schweiz. Ebenfalls können Besucher in der Chocolateria mit Unterstützung eines Lindt Maître Chocolatiers ihre eigene Schokoladenkreationen gestalten. Auch in Sachen Führungen verzeichnete das Museum ein Rekordjahr. 16'888 Besucherinnen und Besucher vom interessierten Laien bis zu Fachleuten aus der Branche wurden von den fachkundig geschulten Guides durch die Ausstellung geführt, das sind über 1'300 einzelne Führungen, davon 410 Schulklassen, denen Wissen rund um die Schokolade vermittelt wurde. Das grosse Interesse am Lindt Home of Chocolate kommt nicht nur vom Inland, sondern auch aus dem Ausland. Die vermehrte Reisefreudigkeit von Touristen und Touristinnen ist spürbar und das Museum erfreut sich über viele Reisende aus den USA, Brasilien, Indien, Europa und der ganzen Welt. "Das Lindt Home of Chocolate ist zu einer der Hauptattraktionen in der Museumslandschaft der Schweiz geworden und es macht uns sehr stolz, dass wir heute zu einem der beliebtesten Museen gehören. Das Team des Lindt Home of Chocolate hat es innerhalb von nur zwei Jahren geschafft, uns als das meistbesuchte Schokoladenmuseum des Landes zu etablieren", so Ernst Tanner, Stiftungsratspräsident der Lindt Chocolate Competence Foundation.Angepasste Öffnungszeiten - online reservieren empfohlenSeit dem letzten Jahr zählt das Museum durchschnittlich über 1'300 Eintritte pro Tag, am Wochenende sogar über 2'000. Um der grossen Anzahl Besucherinnen und Besucher entgegenzukommen, wird das Museum von April bis Oktober täglich eine Stunde länger geöffnet haben. Kai Spehr, Geschäftsführer der Lindt Chocolate Competence Foundation, empfiehlt weiterhin, die Tickets für den gewünschten Besuchstag rechtzeitig online zu kaufen (www.lindt-home-of-chocolate.ch). "Wir erleben ein anhaltend grosses Interesse für unser Lindt Home of Chocolate und ich bin stolz auf die enorme Leistung meiner Mitarbeitenden im letzten Jahr. Wir freuen uns alle darauf, weiterhin täglich Gäste aus aller Welt in unserem Schokoladenmuseum in Kilchberg zu begeistern", so Kai Spehr, Geschäftsführer der Lindt Chocolate Competence Foundation.Öffnungszeiten Lindt Home of Chocolate:November bis März:Montag - Sonntag: 10.00 - 18.00 UhrApril - Oktober:Montag - Sonntag: 10.00 - 19.00 Uhr