Britvic plc: Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 17-Feb-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Securities

17th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 16th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 814.50p Lowest price paid per share (pence): 805.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 810.21p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:03:43 GBp 114 806.50 XLON xb49wmsPqS7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:03:43 GBp 71 806.50 XLON xb49wmsPqS9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:04:08 GBp 106 806.00 XLON xb49wmsPq4l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:04:08 GBp 199 806.00 XLON xb49wmsPq4n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:06:43 GBp 312 807.50 XLON xb49wmsPsbt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:14:58 GBp 161 808.00 XLON xb49wmsO1F1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:14:58 GBp 92 808.50 XLON xb49wmsO1F7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:14:58 GBp 164 808.50 XLON xb49wmsO1F9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:17:01 GBp 185 808.00 XLON xb49wmsO3BG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:20:06 GBp 201 807.50 XLON xb49wmsO5Zq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:20:10 GBp 290 807.00 XLON xb49wmsO5cL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:23:57 GBp 260 805.50 XLON xb49wmsOPe3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:32:44 GBp 194 807.00 XLON xb49wmsOGqp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:38:20 GBp 185 807.50 XLON xb49wmsOKcQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:40:47 GBp 577 810.50 XLON xb49wmsOMzY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:42:02 GBp 279 809.50 XLON xb49wmsOfDG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:51:25 GBp 156 810.00 XLON xb49wmsOiZB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:51:25 GBp 226 810.50 XLON xb49wmsOiZF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 08:55:21 GBp 293 809.50 XLON xb49wmsOkjz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:04:21 GBp 185 809.00 XLON xb49wmsOaTl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:08:02 GBp 176 808.50 XLON xb49wmsOc9H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:08:02 GBp 185 808.50 XLON xb49wmsOc9M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:12:17 GBp 185 809.00 XLON xb49wmsOu73 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:12:17 GBp 37 809.00 XLON xb49wmsOu7J BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:12:17 GBp 148 809.00 XLON xb49wmsOu7L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:24:14 GBp 185 809.00 XLON xb49wmsOnE6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:24:37 GBp 76 809.50 XLON xb49wmsOnuX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:24:37 GBp 150 809.50 XLON xb49wmsOnuZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:24:37 GBp 76 809.50 XLON xb49wmsOnvT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:24:37 GBp 173 809.50 XLON xb49wmsOnvV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:26:21 GBp 13 810.00 XLON xb49wmsOmmR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:26:21 GBp 209 810.00 XLON xb49wmsOmmT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:26:21 GBp 137 810.00 XLON xb49wmsOmmV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:26:21 GBp 147 810.00 XLON xb49wmsOmpX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:26:21 GBp 45 810.00 XLON xb49wmsOmpZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:33:24 GBp 274 810.00 XLON xb49wmsOq0t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:44:13 GBp 30 810.00 XLON xb49wmsVAjl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:48:38 GBp 197 811.00 XLON xb49wmsVFmT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 09:53:49 GBp 197 810.50 XLON xb49wmsV0tY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:20:33 GBp 527 812.00 XLON xb49wmsVHrW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:20:33 GBp 1,618 812.00 XLON xb49wmsVHrY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:20:33 GBp 149 812.00 XLON xb49wmsVHro BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:20:33 GBp 90 812.00 XLON xb49wmsVHrq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:20:34 GBp 18 812.00 XLON xb49wmsVHg8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:20:34 GBp 416 812.00 XLON xb49wmsVHgA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:20:34 GBp 57 812.00 XLON xb49wmsVHgC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:20:34 GBp 58 812.00 XLON xb49wmsVHgE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:48:35 GBp 337 814.00 XLON xb49wmsVWYr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:48:35 GBp 11 814.00 XLON xb49wmsVWYs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:48:35 GBp 505 814.50 XLON xb49wmsVWY0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:48:35 GBp 320 814.50 XLON xb49wmsVWY4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:48:35 GBp 295 814.50 XLON xb49wmsVWY6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:48:35 GBp 245 814.50 XLON xb49wmsVWYT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:48:39 GBp 76 813.50 XLON xb49wmsVWXX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:48:39 GBp 152 813.50 XLON xb49wmsVWXZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:52:12 GBp 185 814.00 XLON xb49wmsVbsp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 10:56:04 GBp 254 814.00 XLON xb49wmsVchy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:04:30 GBp 297 814.00 XLON xb49wmsVypc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:05:21 GBp 237 813.50 XLON xb49wmsVUSDFg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:26:01 GBp 287 813.00 XLON xb49wmsU9xx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:26:02 GBp 41 813.00 XLON xb49wmsU9xZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:30:35 GBp 10 814.00 XLON xb49wmsUANA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:30:35 GBp 262 814.00 XLON xb49wmsUANC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:30:35 GBp 411 814.00 XLON xb49wmsUANM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:31:19 GBp 320 813.50 XLON xb49wmsUApj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:36:28 GBp 203 813.50 XLON xb49wmsUFIx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:36:28 GBp 291 814.00 XLON xb49wmsUFI1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:41:52 GBp 309 813.00 XLON xb49wmsU1m3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:45:00 GBp 204 812.00 XLON xb49wmsU0cS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:57:08 GBp 424 812.50 XLON xb49wmsU6aO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:57:08 GBp 162 813.00 XLON xb49wmsU6aQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 11:59:00 GBp 312 813.00 XLON xb49wmsUOOK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:03:59 GBp 236 812.50 XLON xb49wmsUTI0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:04:30 GBp 11 812.00 XLON xb49wmsUT0p BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:18:12 GBp 284 812.00 XLON xb49wmsUI5f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:20:45 GBp 297 811.50 XLON xb49wmsULZH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:25:26 GBp 210 812.50 XLON xb49wmsUMT8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:27:51 GBp 196 811.50 XLON xb49wmsUfFP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:29:42 GBp 14 811.50 XLON xb49wmsUe4C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:29:42 GBp 327 811.50 XLON xb49wmsUe4E BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:36:32 GBp 278 811.50 XLON xb49wmsUj5P BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:39:32 GBp 329 811.00 XLON xb49wmsUlLw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:44:30 GBp 323 811.00 XLON xb49wmsUZRUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:45:37 GBp 149 811.00 XLON xb49wmsUZpw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:49:31 GBp 255 811.00 XLON xb49wmsUat2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:50:09 GBp 176 810.50 XLON xb49wmsUdKs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:57:44 GBp 185 811.50 XLON xb49wmsUwxN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 12:57:44 GBp 295 811.50 XLON xb49wmsUwxU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:09:56 GBp 266 812.00 XLON xb49wmsUo4w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:13:40 GBp 166 812.00 XLON xb49wmsUt9a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:16:28 GBp 261 812.00 XLON xb49wmsT9KU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:26:06 GBp 326 811.00 XLON xb49wmsTEWUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:27:06 GBp 590 811.00 XLON xb49wmsT1l7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:29:47 GBp 367 810.50 XLON xb49wmsT3kp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:30:01 GBp 118 810.50 XLON xb49wmsT23c BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:30:01 GBp 174 810.50 XLON xb49wmsT23e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:33:02 GBp 279 810.50 XLON xb49wmsT67b BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:33:02 GBp 267 810.50 XLON xb49wmsT67n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:37:27 GBp 328 811.00 XLON xb49wmsTTRS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:49:33 GBp 431 810.50 XLON xb49wmsTMDl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 13:49:34 GBp 282 810.00 XLON xb49wmsTM2b BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:03:03 GBp 108 811.50 XLON xb49wmsTYjs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:03:03 GBp 142 811.50 XLON xb49wmsTYju BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:03:03 GBp 361 812.00 XLON xb49wmsTYjD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:03:03 GBp 166 811.50 XLON xb49wmsTYjV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:03:03 GBp 246 812.00 XLON xb49wmsTYia BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:09:40 GBp 157 811.50 XLON xb49wmsTwsz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:11:24 GBp 267 811.00 XLON xb49wmsTy0O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:11:24 GBp 153 811.00 XLON xb49wmsTy0Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:16:29 GBp 419 810.50 XLON xb49wmsTpGV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:16:33 GBp 211 810.50 XLON xb49wmsTpFs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:16:33 GBp 86 810.50 XLON xb49wmsTpFu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:21:32 GBp 183 810.50 XLON xb49wmsS9QL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:21:32 GBp 171 810.50 XLON xb49wmsS9QN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:21:34 GBp 296 810.50 XLON xb49wmsS9PR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:21:35 GBp 296 810.00 XLON xb49wmsS9PI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:33:34 GBp 542 809.00 XLON xb49wmsS6dB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:33:34 GBp 305 808.50 XLON xb49wmsS6dI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:35:11 GBp 421 808.50 XLON xb49wmsSRvn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:35:14 GBp 257 808.50 XLON xb49wmsSRp2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:35:14 GBp 69 808.50 XLON xb49wmsSRp4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:37:17 GBp 230 808.00 XLON xb49wmsSS7U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:37:22 GBp 80 807.50 XLON xb49wmsSSvs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:42:17 GBp 358 808.00 XLON xb49wmsSIzC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:42:18 GBp 218 807.50 XLON xb49wmsSIzs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 14:42:28 GBp 139 807.00 XLON xb49wmsSIko BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:06 GBp 382 807.00 XLON xb49wmsSu80 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:47 GBp 360 807.00 XLON xb49wmsSx85 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 95 805.50 XLON xb49wmsSxF8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 44 805.50 XLON xb49wmsSxFA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 185 805.50 XLON xb49wmsSxFC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 268 806.50 XLON xb49wmsSxFI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 137 806.50 XLON xb49wmsSxFK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 304 806.50 XLON xb49wmsSxFM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 222 806.50 XLON xb49wmsSxEY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 245 806.00 XLON xb49wmsSxEf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 191 806.50 XLON xb49wmsSxEh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:49 GBp 161 806.50 XLON xb49wmsSxEk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:00:58 GBp 172 805.00 XLON xb49wmsSxvK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:04:59 GBp 405 805.50 XLON xb49wmsS@M6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:12:12 GBp 21 807.00 XLON xb49wmsSt4k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:12:13 GBp 408 808.00 XLON xb49wmsStwW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:15:51 GBp 835 808.50 XLON xb49wmtZBTn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:18:44 GBp 426 808.50 XLON xb49wmtZCvH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:18:44 GBp 137 808.50 XLON xb49wmtZCvJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:19:29 GBp 185 808.00 XLON xb49wmtZFxS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:19:29 GBp 293 808.00 XLON xb49wmtZFwa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:29:44 GBp 905 808.50 XLON xb49wmtZOvY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:33:39 GBp 376 808.50 XLON xb49wmtZSp0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:38:34 GBp 306 809.00 XLON xb49wmtZJt5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 34 809.50 XLON xb49wmtZhtc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 59 809.50 XLON xb49wmtZhte BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 439 809.50 XLON xb49wmtZhtg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 151 809.50 XLON xb49wmtZhti BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 81 809.50 XLON xb49wmtZhtk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 53 809.50 XLON xb49wmtZhtz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 670 809.50 XLON xb49wmtZhtUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 78 809.50 XLON xb49wmtZht1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 1 809.50 XLON xb49wmtZht3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 366 809.50 XLON xb49wmtZht5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:47:05 GBp 33 809.50 XLON xb49wmtZht6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:48:57 GBp 569 809.50 XLON xb49wmtZjUSDK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:51:40 GBp 433 810.00 XLON xb49wmtZkZ2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:58:19 GBp 285 810.00 XLON xb49wmtZcYN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:58:19 GBp 49 810.00 XLON xb49wmtZcYP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:58:19 GBp 178 810.00 XLON xb49wmtZcjm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:58:35 GBp 142 810.00 XLON xb49wmtZvG@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Feb-2023 15:58:35 GBp 42 810.00 XLON xb49wmtZvGy

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

ISIN: GB00B0N8QD54 Category Code: POS TIDM: BVIC

