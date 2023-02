Valnevas potenzieller Impfstoff gegen Borreliose ist eines der klinischen Studienprojekte, auf die Anleger an der Börse ganz genau schauen. Der Impfstoffkandidat VLA15, den das Biotech-Unternehmen gemeinsam mit Partner Pfizer aktuell in einer klinischen Phase-3-Studie testet, soll einer der großen Umsatz- und Ertragsbringer bei Valneva werden - so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...