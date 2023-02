Zum Ende einer bisher recht positiven Woche dürfte der DAX am Freitag einige Gewinne wieder abgeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,6 Prozent im Minus auf 15.441 Punkte. In den vergangenen vier Handelstagen hatte er zuvor 1,5 Prozent zugelegt. An der Wall Street war es im späten Handel deutlich abwärts gegangen, was am Morgen auch in Asien schon für Verluste sorgt. Zinssorgen treiben die Anleger wieder um, nachdem die US-Erzeugerpreise ...

