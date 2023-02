Der deutsche Automobilkonzern Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000) will die Dividende von 5,00 Euro auf 5,20 Euro je Aktie erhöhen, wie am Freitag berichtet wurde. Auf dem aktuellen Kursniveau von 73,90 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite damit 7,04 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 3. Mai 2023 statt. Das Unternehmen hat bereits am Donnerstagabend angekündigt, eigene Aktien im Wert von ...

