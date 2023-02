Der Aktienkurs von TeamViewer ist durch extreme Volatilität geprägt. Auf eine Verlustserie in der Zeitspanne von über zwei Jahren im Ausmaß von 86 Prozent folgt in den letzten Wochen der Befreiungsschlag mit einem Kursplus von 100 Prozent. Die Aktie scheint wieder auf dem Wachstumspfad zu sein. TeamViewer öffnete am Dienstag, den 7. Februar 2023 die Bücher zum Geschäftsjahr 2022. Dabei konnte der schwäbische Spezialist für Fernwartungssoftware ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...