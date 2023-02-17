BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 11 (10) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT GEA GROUP AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 38 (41) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 84 (80) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 27 (22) EUR - 'BUY'BOFA HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 200 (185) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 15 (13) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 53 (54) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 12,60 (9,80) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT DEUTSCHE POST AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 31,50 (45) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 133 (143) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SETZT HAPAG-LLOYD AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 52 (35) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...