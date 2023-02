Andritz liefert eine FibreFlow-Auflösetrommel mit einer maximalen Kapazität von 1.400 Tagestonnen, diverses Faserreinigungs-Equipment und ein Spritzwasseraufbereitungssystem für die Produktion verschiedener Kartonsorten an Visy Paper. "Die Auflösetrommel ist die erste dieser Art in Australien", sagt Jean Yves Nouaze, Executive General Manager Pulp & Paper, Visy. "Diese Modernisierung wird unsere Verarbeitungskapazität um weitere 95.000 Tonnen Altpapier pro Jahr steigern. Aus dem Altpapier werden hier in Victoria neue Produkte hergestellt. Wir danken ANDRITZ für die Zusammenarbeit mit Visy an diesem entscheidenden Projekt."

