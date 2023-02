DJ EUREX/Renten-Futures leichter - Inflationsdaten im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Besorgnis erregt weiter der geringer als erhoffte Rückgang von Inflationsdaten rund um den Globus. Am Nachmittag stehen daher die Import-Export-Preise in den USA für Januar im Fokus.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 21 Ticks auf 134,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,50 Prozent und das Tagestief bei 134,05 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.444 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 28 Ticks auf 137,62 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 13 Ticks auf 116,02 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2023 02:42 ET (07:42 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.