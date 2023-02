Ein charttechnisches Update zur Nel ASA Aktie: Nach der jüngsten Kursrallye der Wasserstoff-Aktie auf bis zu 18,955 Norwegische Kronen kam es in den letzten Tagen zu einer Konsolidierungsbewegung. Auslöser war, dass der Aktienkurs von Nel an der Widerstandszone um 18,86/18,97 Norwegische Kronen an drei Tagen in Folge mit Ausbruchsversuchen scheiterte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...