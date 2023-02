Google-Urgestein und Youtube-Chefin Susan Wojcicki hat in einem Blogeintrag angekündigt, ihren Posten aufzugeben, um sich mehr um ihre Familie zu kümmern. Die Nachfolge ist bereits geklärt. Bei Youtube gibt es einen Chefwechsel. Susan Wojcicki gibt nach neun Jahren die Führung bei Googles Videoplattform ab. Sie wolle sich auf ihre Familie, Gesundheit und persönliche Projekte fokussieren, schrieb die 54-Jährige in einem Blogeintrag am Donnerstag. Neuer Chef wird Neal Mohan, der bereits einer der Top-Manager der Videoplattform ...

