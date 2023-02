München (ots) -ProSieben steht auch in den kommenden Jahren bei den TV-Übertragungen der DTM auf der Pole Position. Der ADAC und Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, haben sich darauf geeinigt, dass ProSieben der exklusive TV-Partner der DTM in Deutschland bleibt. Der Sender zeigt weiterhin alle Rennen live und in voller Länge im frei empfangbaren TV. Eine umfangreiche Berichterstattung auf den digitalen Kanälen von "ran" und Joyn rundet die Live-Übertragungen ab. Die DTM startet vom 26. bis 28. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben die Saison 2023, insgesamt stehen acht Events in Deutschland, den Niederlanden und Österreich im Rennkalender. Tickets für die DTM 2023 werden ab dem 1. März online verfügbar sein."ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Unsere erfolgreiche Partnerschaft mit der DTM geht nahtlos weiter. In den letzten beiden Jahren hat sich die Serie noch einmal deutlich weiterentwickelt und viel Mut zur Veränderung bewiesen. Damit steht sie nicht nur für Motorsport auf höchstem Niveau, sondern verbindet Tradition mit Innovation. Wir werden die DTM mit unserem 'ran racing'-Team weiter bestens in Szene setzen und erzählen ihre Geschichten auf und neben den Strecken."ADAC-Sportpräsident Dr. Gerd Ennser: "ProSieben hat in den vergangenen Jahren eine hohe Motorsportkompetenz aufgebaut und sich in der für die DTM wichtigen jungen Zielgruppe mit starken Marktanteilen durchgesetzt. Die DTM ist das Aushängeschild des deutschen Motorsports und mit ProSieben haben wir den perfekten TV-Partner für diese Serie an unserer Seite. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ProSieben in den kommenden Jahren."ProSieben überträgt 2023 in der zweiten Saison die DTM und bildet neben den Rennen die Qualifyings live auf ran.de ab. Das bewährte ranDTM-Team mit Moderationsduo Andrea Kaiser und Matthias Killing und Kommentator Eddie Mielke führt auch weiterhin durch die Rennen.Termine DTM 2023, Änderungen vorbehalten26.05. - 28.05.2023 Motorsport Arena Oschersleben23.06. - 25.06.2023 Circuit Zandvoort / NL07.07. - 09.07.2023 Norisring04.08. - 06.08.2023 Nürburgring18.08. - 20.08.2023 DEKRA Lausitzring08.09. - 10.09.2023 Sachsenring22.09. - 24.09.2023 Red Bull Ring / A20.10. - 22.10.2023 Hockenheimring Baden-WürttembergPressekontakt:ADAC e.V.Oliver Runschke, T +49 89 76 76 69 65, E-Mail oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, T +49 89 76 76 69 36, E-Mail kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5443499