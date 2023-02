Eckernförde (ots) -Am Dienstag, den 21. Februar 2023 besucht Verteidigungsminister Boris Pistorius erstmals die Deutsche Marine in Eckernförde. Er wird die Gelegenheit nutzen, einen Teil des Fähigkeitsspektrums der Marine, sowohl in See, als auch an Land kennenzulernen.Nach einem Austausch mit dem Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, wird Minister Pistorius das Ausbildungszentrum Uboote besichtigen. Im Anschluss wird es eine Fähigkeitsdemonstration des Seebataillons geben bevor Seefahrten auf dem Minenjagdboot "Bad Bevensen" und der Fregatte "Hessen" auf der Tagesordnung stehen. Dort wird er einen Einblick in das Arbeiten und Leben an Bord eines Kriegsschiffes erhalten.Auf See sind Übungen mit U32 (U-Boot), dem Flottendienstboot "Oste", der Fregatte "Baden-Württemberg" und den Marinefliegern vorgesehen. Des Weiteren wird ein Boarding des Kommandos Spezialkräfte Marine (KSM) an Bord der "Hessen" stattfinden. Außerdem sind Manöver mit einem US-Zerstörer und den Eurofightern vom Taktischen Jagdgeschwader 71 aus Rostock Laage geplant.Bei allen Programmteilen wird Verteidigungsminister Pistorius jede Möglichkeit wahrnehmen, mit den Soldatinnen und Soldaten der Deutschen Marine ins Gespräch zu kommen.Der Besuch ist zu großen Teilen presseöffentlich. Ein Pressestatement des Verteidigungsministers ist auf der Verbandsflugabwehrfregatte "Hessen" in See geplant.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Erster Besuch des Verteidigungsministers Boris Pistorius bei der Deutschen Marine" herzlich eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Dienstag, den 21. Februar 2023. Eintreffen bis spätestens 8:30 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 624340 Eckernförde (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:bis 08:30 Uhr Eintreffen Medienvertretende (anschl. Personen- und Gepäckkontrolle)10:00 Uhr Begrüßung und Vorstellung Programm10:35 Uhr Ankunft Minister mit Gefechtsfahrzeugen (Dingo, Eagle, Hägglund) beim "Checkpoint Seebataillon"anschl. Dynamic Display des Seebataillonsanschl. Einschiffung Medienvertretende an Bord Fregatte "Hessen"11:15 Uhr Einschiffung Bundesminister (BM) an Bord Minenjagdboot "Bad Bevensen" (nur eigene Medien)anschl. Auslaufen "Hessen" und "Bad Bevensen"12:45-13:45 Uhr Personentransfer des BM mit RHIB auf die "Hessen"13:45-14:15 Uhr Boarding Demonstration des Kommandos Spezialkräfte Marine (KSM) an Bord Fregatte "Hessen"14:15-15:00 Uhr Demonstration Einsatz Sonarboje mit Bordhubschrauber Sea Lynx MK88A und dynamisches Auftauchen U-Boot U3215:10-15:30 Uhr Air Defence Exercise mit Eurofightern und u.a. US-Lenkwaffenzerstörer "Arleigh Burke" sowie Fregatte "Baden-Württemberg"15:45-16:05 Uhr Pressestatement des BM an Bord Fregatte "Hessen"16:10-16:40 Uhr Ausfliegen des BM mit Sea King MK41ca. 17:20 Uhr Ausschiffen der Medienvertretenden im Marinestützpunkt EckernfördeAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 20. Februar 2023, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum Marine per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5443484