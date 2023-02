Die US-Erzeugerpreise, die am gestrigen Donnerstag (16.02.) veröffentlicht wurden, brachten noch einmal Unruhe in die Entwicklung der Aktienmärkte. Unterm Strich steckten die Aktienindizes die Daten allerdings recht gut weg. Der Wasserstoffsektor sucht nach wie vor nach frischen Impulsen. So ist die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA zuletzt zurückgekommen. Die Aktie des US-amerikanischen Mitbewerbers Plug Power kommt hingegen schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...