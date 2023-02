Für den deutschen Leitindex ging es am gestrigen Donnerstag per Saldo um 0,2% auf 15.534 nach oben. Rückblick: Der Kursverlauf im DAX war gestern von den US-Erzeugerpreisen geprägt. Nachdem der Index zunächst bei 15.612 in den Handel gestartet war (Vortagsschluss bei 15.506), stiegen die Notierungen auf das Tageshoch bei 15.634 Punkten und liefen danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...