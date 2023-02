Die Erholung nach der Covid-Krise ist beim Caterer DO & CO weiterhin deutlich zu spüren. Das führt dazu, dass das Unternehmen die Umsatz-Milliarde schon früher als erwartet, nämlich nach drei Quartalen, knackt und somit auf das umsatzstärkste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte zusteuert. Nach drei Quartalen steht ein Umsatz von 1.038,70 Mio. Euro zu Buche (Vorjahresperiode: 494,98 Mio. Euro). Analysten rechneten damit, dass DO & CO im Gesamtjahr die Umsatz-Milliarde überschreiten wird. Aus Wechselkursänderungen gegenüber dem Euro ergibt sich ein negativer Effekt auf den Konzernumsatz in Höhe von 185,90 Mio. Euro, welcher großteils aus dem Verfall der türkischen Lira resultiert. Auch das Ergebnis ist negativ beeinflusst, und zwar ...

