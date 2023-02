Mehr als 360.000 Teslas in den USA erhalten ein Online-Update - weil die Verkehrssicherheitsbehörde Überarbeitungsbedarf beim Fahrassistenzsystem Full Self-Driving sieht. Der Autobauer Tesla wird bei mehr als 360.000 Wagen mit der Testversion seiner fortgeschrittenen Fahrassistenz-Software in den USA ein Online-Update durchführen, weil die Behörden eine erhöhte Unfallgefahr sehen. Der Elektroauto-Hersteller gab die offiziell als Rückrufaktion geführte Aktualisierung am Donnerstag bei der Verkehrssicherheits-Behörde NHTSA bekannt. Die NHTSA untersuchte die Test-Version nach mehreren Zwischenfällen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...