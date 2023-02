Lenovo liefert solide Ergebnisse dank diversifizierter Wachstumsmotoren und operativer Exzellenz zur Steigerung der Rentabilität

Die Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt und meldete einen Konzernumsatz von 15,3 Milliarden US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 437 Millionen US-Dollar. Der Konzernumsatz aus dem Nicht-PC-Geschäft erreichte einen Höchststand von 41 %, und die Rentabilität blieb solide, da Lenovos diversifizierte Wachstumsmotoren Solutions and Services Group (SSG) und Infrastructure Solutions Group (ISG) ihren Umsatz auf Rekordhöhen von 1,8 Mrd. US$ bzw. 2,9 Mrd. US$ steigerten, 23 bzw. 48 mehr als im Vorjahr. Alle Hauptgeschäftsbereiche trugen im fünften Quartal in Folge zum Betriebsgewinn bei.

Obwohl die Branche unter erheblichem makroökonomischem Druck steht, sieht Lenovo langfristige Chancen, da sich die globalen Trends der Digitalisierung und der intelligenten Transformation weiter beschleunigen und die IT-Ausgaben mittel- bis langfristig wieder eine moderate Wachstumsrate erreichen dürften. Im PC-Sektor ist die reale Nachfrage, die sich in den Aktivierungsdaten für 2022 widerspiegelt, viel besser als die Versanddaten der Branche, da der Vertriebskanal überschüssige Bestände aufbraucht. Die Gruppe geht davon aus, dass das Wachstum im Jahresvergleich in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres wieder einsetzen wird, wobei die Nachfrage der Endverbraucher über dem Niveau vor Corona liegen wird.

Die Gruppe wird weiterhin proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihre Kostenwettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Dies geschieht durch Investitionen in margenstarke Wachstumstreiber und die Senkung der laufenden Betriebskosten. Lenovo verfügt nach wie vor über eine hohe Liquidität, der Cash-Conversion-Zyklus verbessert sich weiter, die Lagerbestände der Vertriebskanäle wurden reduziert, und das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung sowie in die Nachhaltigkeit mit dem Ziel, die Rentabilität mittelfristig zu verdoppeln.

Finanzielle Höhepunkte:

Q3 22/23

Millionen US$ Q3 21/22

Millionen US$ Änderung Konzernumsatz 15.267 20.127 (24%) Einkommen vor Steuern 605 855 (29%) Nettoeinkommen (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn) 437 640 (32%) Nettoeinkommen (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS) [1] 447 652 (31%) Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 3,65 5,50 (1,85)

Zitat des Vorsitzenden und CEO Yuanqing Yang:

"Die heutigen soliden Ergebnisse zeigen, dass sich unsere auf Dienstleistungen ausgerichtete Transformationsstrategie auszahlt. Unsere diversifizierten Wachstumsmotoren im Nicht-PC-Geschäft machen inzwischen über 40 unseres Konzernumsatzes aus und sorgen für eine solide Rentabilität. Trotz des komplexen makroökonomischen Umfelds konnten wir unsere Marktführerschaft im PC-Geschäft behaupten. Ich bin zuversichtlich, dass unsere klare Strategie, operative Widerstandsfähigkeit, gesunde Liquidität und kontinuierlichen Investitionen in Innovationen sicherstellen werden, dass wir langfristig nachhaltiges Wachstum und eine verbesserte Rentabilität erzielen können."

Solutions and Services Group (SSG): Rekordumsatz und hohe Marge

Chance:

Es wird erwartet, dass der Billionen-Dollar-Markt für IT-Services mittel- bis langfristig stark bleiben wird, wobei das Wachstum bei Managed Services für Cloud, On-Premise und Edge mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7 erwartet wird. Die Ausgaben für vertikale Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, intelligenter Einzelhandel, intelligente Städte und Fertigung haben eine fast zweistellige jährliche Wachstumsrate.

Ergebnisse im 3. Quartal des GJ22/23:

Im letzten Quartal stieg der Umsatz von SSG im Vergleich zum Vorjahr um 23 auf 1,8 Mrd. US-Dollar, die operative Marge lag bei 20,2 und der Betriebsgewinn um 12 höher als im Vorjahr.

Alle Segmente erzielten erneut eine hohe Rentabilität und ein starkes Umsatzwachstum.

Der Umsatzmix aus nicht-hardwarebezogenen Lösungen und Dienstleistungen erreichte einen Rekordwert von 53 %, wobei sich die Managed Services im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelten, was auf TruScale Everything as a Service zurückzuführen ist.

Nachhaltiges Wachstum:

SSG investiert weiterhin in den Aufbau skalierbarer und wiederholbarer horizontaler und vertikaler Lösungen mit Lenovo IP.

Darüber hinaus hat SSG seine Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz erweitert, sein Hybrid-Cloud-Portfolio gestärkt und sein Angebot im Bereich Nachhaltigkeit weiter ausgebaut.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Rekordumsatz, Rekordgewinn

Chance:

Bis 2025 soll allein der Servermarkt 135 Milliarden US-Dollar erreichen. Im gleichen Zeitraum wird der Markt für Edge-Infrastrukturen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17 auf 37 Mrd. USD wachsen, und der Speichermarkt wird 35 Mrd. USD überschreiten.

Ergebnisse im 3. Quartal des GJ22/23:

Der Quartalsumsatz von ISG stieg im Vergleich zum Vorjahr um 48 auf einen historischen Höchststand von 2,9 Milliarden US-Dollar.

Der Betriebsgewinn hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und erreichte mit 43 Millionen US-Dollar einen historischen Höchststand, was sieben Quartale in Folge eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Der Umsatz mit Servern stieg um 35 gegenüber dem Vorjahr und erreichte einen neuen Rekordwert, was Lenovo zum drittgrößtenServerhersteller der Welt macht. Der Umsatz mit Speichersystemen hat sich mehr als verdreifacht (jetzt Platz 5 in der Welt), und der Softwareumsatz wuchs um 52 - beide erreichten neue Höchstwerte.

Nachhaltiges Wachstum:

ISG baut sein umfassendes Infrastrukturportfolio weiter aus und investiert in Innovationen, insbesondere in KI-gestütztes Edge Computing und Hybrid Cloud.

ISG ist nach wie vor bestrebt, einer der am schnellsten wachsenden und letztlich der größte Anbieter von End-to-End-Infrastrukturlösungen weltweit zu sein und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Größe und Rentabilität zu finden.

Intelligent Devices Group (IDG): Solide Rentabilität, Expansion in Wachstumsbereiche

Chance:

Trotz des Rückgangs des PC-Marktes ist die reale Nachfrage, wie sie sich in den Aktivierungsdaten für 2022 widerspiegelt, viel besser als die Versanddaten der Industrie vermuten lassen, und es wird erwartet, dass sich der Markt in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie stabilisiert.

Ergebnisse im 3. Quartal des GJ22/23:

IDG konnte seine Position als Nummer 1 auf dem PC-Markt mit einem Marktanteil von 23,1 erfolgreich behaupten. Außerdem konnte IDG eine branchenführende Rentabilität von 7,3 beibehalten, was auf die starke Wettbewerbsfähigkeit der Produkte zurückzuführen ist, die sich in führenden Windows-Aktivierungen widerspiegelt und zu verbesserten Lagerbeständen führt.

Das Smartphone-Geschäft war zum 11. Quartal in Folge profitabel. Die Aktivierungen des Premiumprodukts Motorola Edge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 74 %.

Der Premium-Produktmix im Tablet-Portfolio wurde erweitert, und die Lösungen für intelligente Räume zeigten mit wichtigen Geschäftsabschlüssen weiterhin Wachstumspotenzial.

Nachhaltiges Wachstum:

Die Innovation hat die Entwicklung von intelligenten Geräten zu intelligenten Räumen weiter vorangetrieben.

Das Lenovo Yoga Book 9i gewann auf der jüngsten CES als erstes [2] OLED-Dual-Screen-Notebook der Welt historische 50 Auszeichnungen, und das Lenovo ThinkPhone by Motorola, das erste B2B-fokussierte Smartphone des Unternehmens, wurde dank seiner starken Positionierung in den Bereichen Sicherheit und Produktivität mit 15 "Best of CES"-Auszeichnungen bedacht.

Verbesserte Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz verbessern die Benutzererfahrung in hybriden Arbeitsbereichen.

Operative Höhepunkte und Investitionen in die Zukunft

Umwelt, Soziales, Governance Lenovo gehört seit Kurzem zur ersten Gruppe von Unternehmen, die die Netto-Null-Validierung der Science Based Targets-Initiative, einer Partnerschaft zwischen UN Global Compact, CDP, World Resources Institute und World Wide Fund for Nature, erhalten haben. Damit ist Lenovo der erste PC- und Smartphone-Hersteller, dessen Ziele durch den Netto-Null-Standard validiert wurden. Im Rahmen seiner umfassenderen Nachhaltigkeitsverpflichtungen hat Lenovo gemeinsam mit Kühne+Nagel eine nachhaltige Logistiklösung entwickelt, die Kunden dabei hilft, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Das Unternehmen wurde 2023 zum vierten Mal in den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) aufgenommen. Der Bloomberg Gender-Equity Index verfolgt die Fortschritte von 484 Unternehmen in 11 Sektoren und 45 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt bei der Stärkung der Rolle der Frau und der Gleichstellung am Arbeitsplatz.

Exzellente Lieferkette Auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos wurde das Lenovo-Werk in Hefei, LCFC, als einer von 18 weiteren Standorten in das Global Lighthouse Network des Forums aufgenommen, das 132 führende Hersteller umfasst, die für ihre Führungsrolle und die Integration von Technologien der vierten industriellen Revolution (4IR) ausgewählt wurden. Das 2011 eröffnete LCFC ist eine der fortschrittlichsten intelligenten Fertigungsfabriken der Welt und die größte für intelligente Computergeräte (PCs, Server, Edge Computing, intelligentes Internet der Dinge). Es ist das Flaggschiff in Lenovos Netzwerk von mehr als 35 Produktionsstandorten in neun Märkten und liefert Produkte in 126 Märkte weltweit. Dabei werden täglich 300.000 einzelne Materialien und Teile, 300 diskrete neue Produkte pro Jahr und mehr als 200.000 verschiedene Produktkonfigurationen verwaltet.

Auszeichnungen der Industrie Das Fortune Magazine hat kürzlich seine jährliche Liste der World's Most Admired Companies veröffentlicht, in der Lenovo um 11 Plätze auf Platz 189 aufgestiegen ist. Die jährliche Rangliste bewertet den Ruf globaler Organisationen und betrachtet die 1.000 größten US-Unternehmen sowie die Global 500-Unternehmen von FORTUNE mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden US-Dollar. Lenovo steht derzeit auf Platz 171 der FORTUNE Global 500-Liste. In der Liste werden globale Unternehmen aus 52 verschiedenen Branchen aufgeführt. Innerhalb der Unterkategorie "Computerindustrie" wurde Lenovo als "Most Admired" (am meisten bewundert) ausgezeichnet und erhielt gute Noten für die Qualität von Produkten und Dienstleistungen, Unternehmensführung, Innovation und soziale Verantwortung.

Fast Company hat kürzlich Lenovos Mixed-Reality-Bildungstechnologie als eine der "Next Big Things in Tech" ausgezeichnet. Das Gremium aus Redakteuren und Autoren untersucht die Welt der Technologie, um zu zeigen, was ihrer Meinung nach das "Next Big Thing in Tech" ist, und zwar in Unternehmen aller Größen, von multinationalen Konzernen bis hin zu Start-ups. In diesem Jahr wurde Lenovo neben 120 anderen Unternehmen ausgewählt, die sich durch frisches Denken und Spitzentechnologie auszeichnen. Lenovo wurde als eines von mehreren Unternehmen hervorgehoben, die versuchen, die Welt zu verbessern, indem sie grundlegende gesellschaftliche Probleme angehen.

[1] Die Nicht-HKFRS-Kennzahl wurde angepasst, indem Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten aus Fusionen und Übernahmen, mit Fusionen und Übernahmen verbundene Kosten sowie die entsprechenden Ertragsteuereffekte, sofern vorhanden, herausgerechnet wurden. [2] Basierend auf internen Untersuchungen aller großen PC-Hersteller, die jährlich weltweit mehr als eine Million Geräte ausliefern (Stand: 2. Dezember 2022).

LENOVO GROUP

FINANZÜBERSICHT Für das Quartal zum 31. Dezember 2022 (in Millionen US$, außer Angaben pro Aktie)

Q3 22/23

Q3 21/22

Y/Y CHG Umsatz 15.267 20.127 (24%) Bruttogewinn 2.612 3.355 (22%) Bruttogewinnspanne 17,1% 16,7% 0,4 Punkte Betriebliche Aufwendungen (1.862) (2.423) (23%) F&E-Ausgaben (579) (549) 5% (in den betrieblichen Aufwendungen enthalten) Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen 12,2% 12,0% 0,2 Punkte Betriebsergebnis 750 932 (20%) Sonstige nichtoperative Erträge/(Aufwendungen) netto (145) (77) 88% Einkommen vor Steuern 605 855 (29%) Besteuerung (123) (173) (29%) Gewinn des Berichtszeitraums 482 682 (29%) Nicht beherrschende Anteile (45) (42) 6% Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn 437 640 (32%) Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS[1] 447 652 (31%) EPS (US-Cents) Unverwässert 3,65 5,50 (1,85) Verwässert 3,44 4,92 (1,48)

