Der französische Luftfahrtzulieferer Safran S.A. (ISIN: FR0000073272) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,35 Euro ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,50 Euro je Aktie. Damit wird die Ausschüttung um 170 Prozent angehoben. Die Ausschüttungsquote beträgt 40 Prozent. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 133,42 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von ...

