ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 177,27 Euro belassen. Analyst Jean-Baptiste Rolland erwartet laut einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Industriegasehersteller einer der Hauptnutznießer der staatlichen "grünen Subventionen" sein werde. Der kürzlich angekündigte "Green Deal Industrial Plan" der EU dürfte den für Air Liquide adressierbaren Markt für grüne Gase erheblich beschleunigen. Das jährliche operative Ergebnis des Konzerns sollte ihm zufolge in den nächsten zehn Jahren um 1,5 Milliarden Euro, und damit um rund 31 Prozent des Ebit von 2022, steigen./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 05:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

