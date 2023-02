Unterföhring (ots) -- "KraNK Berlin" und "Garten Eden" gehen 2023 in Produktion- Erweiterung des Serienportfolios um die Genres Medical Drama und Family Drama- Rund 60 Eigenproduktionen allein in Deutschland im Jahr 2023Im Rahmen von Sky Up Next, der Programmpräsentation der Highlights des ersten Halbjahres 2023, verkündete Sky zwei neue Projekte, die grünes Licht bekommen haben und noch im Laufe dieses Jahres in Produktion gehen werden: "Garten Eden", eine Familien-Drama-Serie um einen bipolaren Sternekoch und "KraNK Berlin", eine Medical-Drama-Serie um ein Ärzte-Team mitten im täglichen Wahnsinn eines Krankenhauses. 2023 wird Sky insgesamt rund 60 Eigenproduktionen aus den Genres, Serien, Dokumentationen, Filme und Shows ausstrahlen.Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland: "Neben den rund 60 Eigenproduktionen, die wir unseren Kunden in 2023 anbieten werden, freuen wir uns besonders auf zwei neue Serien - 'KraNK Berlin' und 'Garten Eden' - die wir mit unseren Partnern Violet Pictures, Real Film Berlin und Hager Moss Film umsetzen, und die dieses Jahr noch in Produktion gehen werden. Wir fügen mit dem rasanten und edgy Medical Drama 'KraNK Berlin' ein neues Genre in unser großes Portfolio an Sky Originals hinzu. Und auch ein Family Drama wie 'Garten Eden' hat es bei Sky bislang in dieser Form noch nicht gegeben."Tobias Rosen, Vice President Sky Studios Deutschland: "Medical Drama ist in Deutschland ein sehr erfolgreiches Genre, daher war ich sofort begeistert, als ich das Projekt 'KraNK Berlin' übernommen habe. Die Serie hat einen freshen Anstrich, einen ganz neuen und einzigartigen Ansatz, der mit den herrschenden Sehgewohnheiten brechen wird. 'Garten Eden' über einen bipolaren Starkoch, der gemeinsam mit seinem Bruder das kleine Familien-Restaurant wieder auf Vordermann bringen muss, wurde von Boris Kunz entwickelt, dem Macher von "Hindafing", und wird ebenfalls eine Bereicherung in unserem vielfältigen Portfolio der Sky Originals sein."Über "Garten Eden":Jakob Eden ist ein Starkoch mit viel zu großer Klappe, einem Hang zu leichten Drogen und mit bipolarer Störung. Als das Restaurant seines verstorbenen Vaters vor dem Ruin steht, bleibt Jakobs Bruder Simon nur eine Möglichkeit: Um die dringend benötigte Finanzspritze eines Investors zu bekommen muss er seinen Bruder davon überzeugen hinter den Herd des "Garten Eden" zurückzukehren. Jakob - gerade auf dem Höhepunkt seiner bipolaren Manie - ist begeistert. Kurzerhand kündigt er seinen lukrativen Job bei einer Catering-Firma und vergisst dabei völlig, dass er eigentlich mit seiner Frau Miriam und den Töchtern nach Hamburg ziehen wollte. Als Miriam ohne ihn geht, fällt Jakob in ein tiefes Loch, und Simon erkennt erschrocken, worauf er sich eingelassen hat.Facts: Familien-Drama-Serie, 8x45 Minuten, Headautor & Regie: Boris Kunz, Produzent:innen: Sophie von Uslar, Stella Flicker (Sky), Tobias Rosen (Sky), Executive Producer: Jan Ehlert, Co-Produzent: Jakob Pochlatko (Epo Film). Produktion: Hager Moss Film im Auftrag von Sky Studios.Über "KraNK Berlin":Das Krankenhaus Neukölln - kurz KraNK - genießt den zweifelhaften Ruhm, eines der härtesten und überfülltesten Krankenhäuser Deutschlands zu sein. Nachdem in der unterbesetzten Notaufnahme eine Patientin verblutet, übernimmt die junge Münchner Ärztin Zanna die Leitung. In dem Auffangbecken für Berlins Wahnsinn und Hedonismus stößt Zanna mit ihren Reformmaßnahmen auf Widerstand beim Krankenhauspersonal - allen voran dem anarchistischen Notarzt Ben. Unterbezahlt, schlecht ausgestattet, chronisch übermüdet und mit der unabdingbaren Portion schwarzen Humors müssen die Ärztinnen und Ärzte des KraNK zu einer Einheit zusammenwachsen, nicht nur um gemeinsam Menschenleben zu retten, sondern auch um dem gnadenlosen Gesundheitssystem die Stirn zu bieten.Facts: Medical-Serie, 8x45 Minuten, Regie: Fabian Möhrke, Alex Schaad. Headautor: Samuel Jefferson. Produzenten: Alexis von Wittgenstein, Henning Kamm, Florian Handler, Tobias Rosen, Produktion: Violet Pictures, Real Film Berlin im Auftrag von Sky Studios.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https//info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios ist die europäische Programmsparte von Sky.Sky Studios entwickelt, produziert, beauftragt und finanziert Original Drama- und Comedy-Serien für die 24 Millionen Sky-Kunden und darüber hinaus. Aufbauend auf dem Erfolg der von der Kritik gefeierten Sky Originals, darunter der Emmy-Gewinner "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" der Bafta-Preisträger "Patrick Melrose (https://www.sky.de/serien/patrick-melrose-158083)" und die internationalen Hits "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", "Riviera (https://www.sky.de/serien/riviera-144049)" und "Britannia (https://www.sky.de/serien/britannia-154516)", ist Sky Studios die neue kreative Heimat der sehenswerten Sky Originals, wie "The Rising (https://www.sky.de/serien/the-rising)", "Blocco 181" und "Souls (https://www.sky.de/serien/souls)" und "Funeral for a Dog". (https://www.sky.de/serien/funeral-for-a-dog)Wir sind ein flexibles Studio, das nach den besten, noch nicht erzählten Geschichten sucht und dabei mit den besten Autoren, Produzenten und Talenten zusammenarbeitet, um den Zuschauern Geschichten zu bieten, die sie sonst nirgendwo finden.Mit Auftragnehmern und Produktionskapazitäten in Großbritannien, Deutschland und Italien kennen wir die lokalen Geschmäcker in Europa besser als jeder andere und haben Pläne, unsere Investitionen in Originalinhalte bis 2024 mehr als zu verdoppeln, wobei wir von Comcast NBCUniversal voll unterstützt werden.Außerdem entwickeln wir ein neues Fernseh- und Filmstudio, die Sky Studios Elstree, von denen erwartet wird, dass sie allein in den ersten fünf Jahren mehr als 2 000 neue Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Produktionsinvestitionen in Höhe von 3 Mrd. GBP im britischen Kreativsektor auslösen werden. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Cécile Frot-Coutaz als Chief Executive Officer, Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Milana KosjerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5443590