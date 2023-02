Hamburg (ots) -Zu den Gästen zählten die Großen aus dem Filmbusiness, mit dabei waren u. a. Veronica Ferres, Heike Makatsch, Anna Maria Mühe, Palina Rojinski, Jannik Schümann, Clemens Schick und Natalia WörnerGestern Abend wurden die Internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnet. Nach der offiziellen Gala feierten rund 400 Gäste im Luxus Boutique Hotel "SO/ Berlin Das Stue" in exklusiver Gesellschaft. RTL Deutschland, die UFA und GALA hatten zur BERLIN OPENING NIGHT eingeladen, die im Rahmen der zehntägigen Filmfestspiele fest etabliert ist und bereits zum achten Mal stattfand. Die BERLIN OPENING NIGHT ist ein idealer Treffpunkt für die Stars der deutschen Schauspielszene und Medienschaffende.Zu den prominenten Gästen gehörten unter anderen Pasquale Aleardi, Benito Bause, Barbara Becker, Theo Carow, Yvonne Catterfeld, Gesine Cukrowski, Daniel Donskoy, Ken Duken, Veronica Ferres, Dieter Hallervorden, Wolke Hegenbarth, Hannes Jaenicke, Annika und Frederick Lau, Sandra Maischberger, Heike Makatsch, Melanie Marschke, Anna Maria Mühe, Sönke Möhring, Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Josephine Preuß, Trystan Pütter, Palina Rojinski, Jannik Schümann, Clemens Schick, Karoline Schuch, Jessica Schwarz, Katharina Schüttler, Susan Sideropoulos, Aylin Tezel, Sabin Tambrea, August Wittgenstein und Natalia Wörner u.v.m.Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm und Marken RTL Deutschland: "Die BERLIN OPENING NIGHT hat einmal mehr gezeigt, dass RTL Deutschland zu den ersten Adressen für Top-Kreative unserer Branche gehört. Wir bieten mit unseren Marken und Plattformen die besten Voraussetzungen und Strahlkraft für die Entfaltung von Ideen."Nico Hofmann, CEO UFA: "Unsere Eröffnung der diesjährigen Berlinale war ein großartiges Fest. Mehr denn je war zu spüren, dass der persönliche Austausch in unserer Kreativ-Branche einfach unersetzlich ist. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2023 mit zahlreichen laufenden und neuen UFA-Produktionen, die von den Top-Talenten unserer Branche vor und hinter der Kamera geprägt werden."Doris Brückner, GALA-Chefredakteurin: "Die BERLIN OPENING NIGHT ist wie in den vergangenen Jahren auch der perfekte Auftakt für ein spannendes Festival. Es freut mich wirklich sehr, dass die Top-Kreativen aus der Film- und Medienbranche unserer Einladung folgen. Danke an alle Gäste und Beteiligten für den inspirierenden Abend voller guter Gespräche."Als Partner unterstützten Pommery, IQOS und Doctor Mi! die Veranstaltung.Honorarfreies Bildmaterial zur Berichterstattung steht hier zum Download bereit: https://we.tl/t-i3uV9KteACPressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierRTL DeutschlandTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: frauke.meier@rtl.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5443589