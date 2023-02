Kitzbühel (ots) -Der Ski Guide Austria Award für innovative Ideen, kreative Aktionen und herausragende Innovationen geht im Jahr 2023 an KitzSki.Das Redaktionsteam von Ski Guide Austria 2023, welcher im Verlag medianet erscheint, lobt die Technik und den Komfort der Seilbahnen in Österreich. Um das zu unterstreichen, zeichnet das Ski Guide Team seit 12 Jahren besonders innovative und kreative Anbieter mit speziellen Awards aus. Die Begründung, warum KitzSki bzw. die Bergbahn Kitzbühel gerade dieses Jahr ausgezeichnet wurden, will das Ski Guide-Team durchaus als Symbol für eine Zeitenwende verstanden wissen. "KitzSki hat in Zusammenarbeit mit der Firma sitour ein neuartiges, werbefreies Pistenleitsystem und in bemerkenswerte Energiesparmaßnahmen investiert. Für die Jury war die perfekte Nutzung der Online-Möglichkeiten im Ticketing ebenfalls entscheidend. Besonders die Vielzahl an vergünstigten Tageskarten für einzelne Liftanlagen, so wie die faire Handhabung des neuen Dynamic Pricing, punkteten bei der Jury", hieß es seitens der Redaktion.Über Ski Guide AustriaSeit 2011 vergibt das Ski Guide Austria-Team seine "Ski Guide Austria Awards" für innovative Ideen, kreative Aktionen oder herausragende Investitionen, die Skigebieten Alleinstellungsmerkmale und dem österreichischen Wintersport Impulse geben. "Uns ist wichtig, dass es keine inflationäre Award-Lawine ist, die flächendeckend über die Branche rollt, sondern wir limitieren jährlich strikt auf maximal zwei bis drei Unternehmen oder Persönlichkeiten, die Österreichs Wintertourismus prägen und in unserer Hall of Fame im Buch gewürdigt werden", betonen die Autoren Günter Fritz und Fred Fettner.Pressekontakt:Bergbahn AG KitzbühelElisabeth LaimingerPresse/Marketing+436646118804e.laiminger@kitzski.atpress.kitzski.atOriginal-Content von: Bergbahn AG Kitzbühel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149211/5443611