RWE-Calls mit 84%-Chance bei Kursanstieg auf 42 Euro

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse ist die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) nach den Verlusten der letzten Woche überverkauft. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die RWE-Aktie näherte sich am 25. Januar 2023 dem wichtigen Widerstandsbereich um 43,97 EUR deutlichen an. Knapp darunter drehte sie aber wieder nach unten ab. In den letzten Wochen gab der Aktienkurs deutlich nach. Er nähert sich seinem Aufwärtstrend seit Juli 2021 an. Dieser verläuft aktuell bei 38,36 EUR. Die Aktie ist nach den Verlusten der letzten Wochen wieder überverkauft.

Charttechnischer Ausblick: Der Aufwärtstrend seit Juli 2021 ist in der RWE-Aktie eine wichtige Unterstützung. Dort könnte die Aktie wieder nach oben drehen und zu einer Aufwärtsbewegung in Richtung 43,97 EUR ansetzen. Fällt die Aktie allerdings unter diesen Aufwärtstrend, dann droht eine weitere Verkaufswelle. Diese könnte zu Abgaben in Richtung 36,05 EUR oder sogar 34,40 EUR führen.

Kann die RWE-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 39,16 Euro notierte, auf ihrem Weg zum Kursziel von 43,97 Euro zumindest wieder auf 42 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 40 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis 40 Euro, Bewertungstag 21.4.23, BV 0,1, ISIN: DE000PE8WVR3, wurde beim RWE-Aktienkurs von 39,16 Euro mit 0,13 - 0,14 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 42 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,25 Euro (+79 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,298 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,298 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK97PB4, wurde beim RWE-Kurs von 39,16 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 42 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,57 Euro (+84 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de