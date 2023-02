Die Deutschen arbeiten wie verrückt: Jeder Fünfte macht mehr als zehn Überstunden die Woche - laut einer Xing-Umfrage. Doch wie sieht eigentlich die Rechtslage dazu aus? Jeder kennt das Szenario: Die Deadline rückt immer näher. Das Projekt muss heute noch eingereicht werden, doch die Uhr tickt gegen einen. Was bleibt also übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und Überstunden in Kauf zu nehmen. "Der Yoga-Kurs muss erst einmal warten", ruft der Chef und klatscht dabei motivierend in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...