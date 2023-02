Wieder größere Zinssorgen könnten den deutschen Aktienmarkt am Freitag unter Druck setzen. Der DAX -0,75% wurde am Morgen zeitweise 0,6 Prozent schwächer bei auf 15.447 Punkte taxiert. Damit würde das Börsenbarometer den schwachen Vorgaben aus Übersee folgen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zum Wochenausklang beeinflussen: 1. Rücksetzer an den US-BörsenNach einem schwankenden Kursverlauf ...

