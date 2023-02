Frankfurt am Main (ots) -Auch knapp 3 Monate nach "THIS IS MARKETING" in Frankfurt am Main reißt das positive Feedback auf das, was Initiator Marcel Knopf und sein Team am 26. und 27. November 2022 im Forum der Messe Frankfurt auf die Beine gestellt haben, nicht ab. Nach Berlin 2018 und Stuttgart 2019 konnte die Veranstaltung am letzten Novemberwochenende 2022 noch eine Schippe drauflegen und übertraf alle Erwartungen.Ein hochkarätiges Speaker-Lineup auf Haupt- und Nebenbühne, darunter Ryan Deiss, Aleric Heck, Gesa Lischka und Georg Kofler, herausragende Aussteller auf dem angrenzenden Messebereich und über 1800 Marketing-Interessierte machten mehr als deutlich, warum "THIS IS MARKETING" das #1 Event für digitale Vermarktung und Online-Marketing Strategien ist.Das Ergebnis spricht für sich. Darum wird "THIS IS MARKETING" auch in 2023 in der Messe Frankfurt stattfinden. Der Vorverkauf für das Online-Marketing-Pflichtprogramm-Event am 4. und 5. November 2023 hat bereits begonnen und die ersten Top Speaker stehen fest: Influencer-Marketing-Expertin Sarah Emmerich, CEO und Mitgründerin von Outfittery Julia Bösch, Verhandlungsexperte und Autor Prof. Dr. Jack Nasher sowie Gründer und Geschäftsführer der OMR Philipp Westermeyer eröffnen das Who-is-Who. Marcel Knopf, Initiator von "THIS IS MARKETING" und Gründer der Fastlane Marketing GmbH verspricht: "THIS IS MARKETING" wird auch 2023 überzeugen." Zum 4. Mal werden internationale Speaker und nationale Marketing-Größen Insights und Trends präsentieren, hochkarätige Aussteller und Brands auf der Messefläche für motivierende Impulse sorgen und über 2500 BesucherInnen von zwei Tagen geballtem Marketing-Knowhow profitieren."Selbstverständlich sind die ersten Ideen für 2024 auch schon in der Schublade.", verspricht Marcel Knopf.Pressekontakt:Nadine Paul, Fastlane Marketing GmbH, 03025771914Original-Content von: Fastlane Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158024/5443650