Wenn man darüber nachdenkt, in Aktien zu investieren, hat man wahrscheinlich schon von zwei Arten von Aktien gehört: Value-Aktien und Blue-Chip-Aktien. Aber was ist der Unterschied zwischen den beiden, und welche Art von Aktien ist besser für einen Anleger geeignet? Lasst uns das mal genauer betrachten und dabei die Aktien des Technologieunternehmens IBM (WKN: 851399) als Beispiel verwenden, da sie sowohl als Value- als auch als Blue-Chip-Aktie betrachtet werden kann. Blue-Chip-Aktien: Generell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...