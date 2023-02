Frankfurt (ots) -Das Wirtschaftsmagazin Capital hat Berenberg in der 21. Auflage seines Fondskompass zum zweiten Mal in Folge als einer der zehn besten deutschen Universal- und Spezialanbieter für Investmentfonds auf dem deutschen Markt ausgezeichnet und die Höchstnote fünf Sterne verliehen.Bei der Produktqualität erreichte Berenberg den fünfthöchsten Wert unter allen 100 getesteten Fondsanbietern. Unter den Spezialanbietern insgesamt kam Berenberg auf Platz Vier. 2022 war Berenberg zum ersten Mal von Capital in die Riege der besten Fondsgesellschaften aufgenommen worden. Die Fünf Sterne reihen sich in die Vielzahl der Auszeichnungen ein, die Berenberg für sein Wealth and Asset Management erhalten hat, etwa die Auszeichnung als bester kleiner Vermögensverwalter Deutschlands beim Refinitv Lipper Award oder die Höchstnote Summa cum Laude bei der Elite der Vermögensverwalter. Zuletzt hatte es Anfang Februar bei den Fund Awards 2023 Top-Platzierungen für den von Peter Kraus gemanagten Berenberg European Micro Cap und den von Robert Reichle verantworteten Berenberg EM Bonds gegeben.Matthias Born, Leiter Investments und Co-Head Wealth and Asset Management bei Berenberg sagt: "Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und danken der Jury für die Wertschätzung unserer Arbeit. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir mit unserem Investmentstil den richtigen Weg eingeschlagen haben. Gerade in den zuletzt unruhigen Zeiten am Kapitalmarkt sind ein langer Atem, feste Überzeugungen und eine gute Aktienauswahl entscheidend." Matthias Born rechnet für 2023 mit einem herausfordernden Jahr, sieht aber an den Aktienmärkten insbesondere für europäische Aktien und Nebenwerte großes Potenzial.Die vollständige Pressemitteilung lesen Sie hier: https://t1p.de/j24dvPressekontakt:Frank BremserPressereferentTelefon +49 69 91 30 90-515frank.bremser@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56380/5443672