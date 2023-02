Das internationale medizinische Cannabis-Plattformunternehmen Akanda Corp. ("Akanda" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: AKAN) gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Canmart Ltd. den mit Tejinder Virk abgeschlossenen Dienstvertrag vom 2. Juni 2021 (der "Dienstvertrag") mit Wirkung vom 13. Februar 2023 beendet hat.

Wie am 7. Februar2023 bekanntgegeben wurde, hatte Virk den Dienstvertrag zu kündigen versucht, ohne die vertragsgemäß erforderliche Kündigungsfrist einzuhalten, und zwar aufgrund seiner Interpretation des Dienstvertrages und angeblicher Vertragsverletzungen. Am 13. Februar 2023 informierte das Unternehmen Virk davon, dass es zu dem Schluss gelangt sei, das Recht zu haben, den Dienstvertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Demzufolge wurde Virk fristlos entlassen und sein Gehalt wird bis zum 13. Februar bezahlt.

Das Board of Directors von Akanda sieht sich nun nach einem geeigneten Nachfolger für Virk als Chief Executive Officer und Executive Director um. Seine Aufgaben werden in der Zwischenzeit von Executive Director Katie Field wahrgenommen.

Am 13. Februar2023 genehmigte das Board of Directors des Unternehmens zudem in einer Sitzung die Ernennung von David Jenkins zum Direktor des Unternehmens. Jenkins tritt an die Stelle von Yuying Liang, die das Unternehmen von ihrem beabsichtigten Rücktritt als Vorstandsmitglied in Kenntnis setzte, sobald die Ernennung von Jenkins als Mitglied des Board of Directors erfolgt sei. Jenkins ist ein weltweit tätiger Finanzfachmann mit einem ausgedehnten Netz hochvermögender Investoren. Er verfügt über Erfahrung mit den Börsen und hat Kapital in Millionen-Dollar-Beträgen für die Bergbauindustrie beschafft. Jenkins ist derzeit ein unabhängiges Vorstandsmitglied bei Levitee Labs Inc. Er bekleidet außerdem Positionen als unabhängiges Vorstandsmitglied bei Boundary Gold and Copper Mining LTD. sowie bei Quantum Battery Metals Corp. und bei Montego Resources.

Frau Liang wies darauf hin, dass ihr Rücktritt aus persönlichen Gründen erfolgt sei und nicht etwa aufgrund einer Meinungsverschiedenheit mit dem Unternehmen hinsichtlich Fragen des Betriebs, der Unternehmenspolitik oder Vorgehensweisen des Unternehmens.

Über die Akanda Corp.

Akanda ist ein internationales Unternehmen für medizinische Cannabis- und Wellness-Plattformen, das den Menschen helfen will, ein besseres Leben zu führen, indem es den Zugang zu qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Produkten verbessert. Zum Portfolio von Akanda gehören Holigen, ein in Portugal ansässiger Anbauer, Hersteller und Vertreiber mit einer preisgekrönten EU-GMP-zertifizierten Innenanbauanlage; Canmart, ein in Großbritannien ansässiger, voll lizenzierter pharmazeutischer Importeur und Vertreiber, der Apotheken und Kliniken in Großbritannien beliefert; und Bophelo Bioscience Wellness, ein GACP-qualifizierter Anbaucampus im Königreich Lesotho im südlichen Afrika. Die Lieferkette des Unternehmens vom Saatgut bis zum Patienten umfasst auch Partnerschaften mit dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Cookies, einem führenden, weltweit anerkannten Cannabisunternehmen, mit der Cansativa Group, einem führenden Importeur und Vertreiber von medizinischem Cannabis in Europa, und mit der Leva Clinic von Cellen Life Sciences, einer der ersten vollständig digitalen Schmerzkliniken in Großbritannien.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Information and Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die möglicherweise "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen von Akanda hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß unsicher sind und außerhalb der Kontrolle von Akanda liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkennbar oder können Aussagen enthalten, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können, könnten, würden" bzw. "fortgesetzt werden", "auftreten werden" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geschäftsstrategie, Produktentwicklung sowie Verkaufs- und Wachstumspläne. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Akanda verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

