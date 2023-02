Der Bodywear-Konzern Wolford hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 126,6 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Die Umsatzsteigerung konnte in allen Kanälen erzielt werden, so das Unternehmen. Ergebnisseitig wird der zum Halbjahr gegebene Ausblick bestätigt, wonach es zu keiner Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) für das Gesamtjahr kommen wird.

