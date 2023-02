Mainz (ots) -Gefühle und Emotionen beeinflussen im hohen Maße individuelle Entscheidungen und Verhaltensweisen. Doch die Wahrnehmung der Innen- und Außenwelt wird stets interpretiert. Was also bedeutet Vernunft? Mit diesem Thema befasst sich Gert Scobel am Donnerstag, 23. Februar 2023, 21.00 Uhr. Zuvor zeigt 3sat im Rahmen von "WissenHoch2" um 20.15 Uhr die Wissenschaftsdokumentation "Rätselhaftes Bauchgefühl - Wie klug ist unsere innere Stimme?" von Ekkehard Wetzel und Birte Rauschenberg. Die Dokumentation ist in der 3sat-Mediathek noch bis zum 2. Juli 2027 verfügbar, die Sendung "scobel" ab Sendetag fünf Jahre lang.In Demokratien sollen Entscheidungen mit Vernunft getroffen werden. Viele Krisen und Konflikte belegen aber das Gegenteil. An Aufklärung scheint es in westlichen Gesellschaften nicht zu mangeln: Noch nie waren so viele Informationen zugänglich. Die Gründe für die Unzulänglichkeiten der Rationalität sind vielfältig, wie beispielsweise Trägheit, Desinteresse an bestimmten Themen, Eigensinn, das Streben nach ökonomischen Verbesserungen oder die Verdrängung von Verlustängsten. Gefühle und Emotionen beeinflussen im hohen Maße individuelle Entscheidungen und Verhaltensweisen:"In all unseren Einschätzungen sind kognitive Verzerrungen am Werk." (Gert Scobel)Denkprozesse sind über das Gehirn mit Empfindungen und Sinneswahrnehmungen gekoppelt. Dies führt dazu, dass die Wahrnehmung der Innen- und Außenwelt interpretiert wird. Hinzu kommt, dass in der Politik machterhaltende und strategische Faktoren und damit Narzissmus und Egoismus eine wichtige Rolle spielen.Warum Kriege nicht mit vernünftigen Argumenten verhindert oder beendet werdenWie also können unvernünftige Menschen und Nationen zur Vernunft gebracht werden? Kann das Erkennen von Widersprüchen zur Änderung von Einstellungen beitragen? Und welche Perspektiven gibt es, wenn Entscheiden und Handeln stets nur mit einer begrenzten Rationalität möglich sind? Die Sendung lotet die Grenzen vernünftiger Entscheidungen und Handlungen aus und sucht unter anderem Antworten auf die Fragen, warum Klima- und Umweltschutz nicht allein mithilfe rationaler Beschlüsse geregelt werden und wieso Kriege mit vernünftigen Argumenten nicht zu verhindern oder zu beenden sind. Als Gäste begrüßt Gert Scobel die Psychologin Christine Kirchhoff, den Philosophen Michael Hampe und den Neurowissenschaftler und Psychiater Philipp Sterzer.Das Gehirn stellt bei Bauchentscheidungen unbewusste Zusammenhänge herBereits um 20.15 Uhr zeigt 3sat im Rahmen von "WissenHoch2" die Dokumentation "Rätselhaftes Bauchgefühl - Wie klug ist unsere innere Stimme?". Bauchentscheidungen scheinen frei von verzerrenden Einflüssen zu sein. Doch wenn man die Antwort auf eine Frage nicht weiß, stellt das Gehirn unbewusste Zusammenhänge her. So werden beispielsweise bei Schätzfragen die Resultate von Zahlen beeinflusst, die einem kurz zuvor begegnet sind. Dieses sogenannten "Ankerphänomen" wirkt etwa beim Sale im Möbelhaus oder beim Gebrauchtwagenkauf. Kognitionspsychologe Christian Stöcker erklärt in der Dokumentation, welchen kognitiven Verzerrungen die Menschen unterliegen und wie man sie umgehen kann. Anhand von Beispielen aus der Kommunikations-, Wirtschafts- und Klimaforschung wird deutlich, wie wichtig das Verständnis von kognitiven Prozessen ist, um bessere Entscheidungen zu treffen."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wh2) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/wissenhoch2-ueber-intuition-und-den-mythos-vernunft)- den Film als Presse-Preview (https://pressetreff.3sat.de/mediathek) (nach Login)Hier finden Sie die "WissenHoch2" (https://www.3sat.de/wissen/wissenhoch2)-Sendungen auf 3sat.de"Scobel" bei YouTube (https://youtube.com/scobel)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5443805